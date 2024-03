Bericht: Model Nathalie Volk angeklagt – wegen Verdachts der Urkundenfälschung

Sie soll mit einem gefälschten Impfpass nach Deutschland eingereist sein: Laut eines Medienberichts ist Model Nathalie Volk vor dem Amtsgericht Frankfurt angeklagt.

Die Freundin des Otto-Erbens Frank Otto soll laut „Bild“ Anfang 2022 von einem Urlaub auf den Malediven zurück nach Frankfurt geflogen sein – und zwar mit einem gefälschten Impfpass.

Nathalie Volk soll wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung angeklagt sein

Oberstaatsanwalt Dominik Mies bestätigte der MOPO, dass es eine Anklage vor dem Amtsgericht Frankfurt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen eine 27-Jährige gibt. Laut einem Gerichtssprecher soll es in der Sache am Mittwoch kommender Woche zum Prozess kommen – es sind zwei Zeugen geladen.

Das könnte Sie auch interessieren: GNTM ist Trash-TV: Model-Chef packt über das Business aus

Im Falle einer Verurteilung sieht das Strafgesetzbuch gemäß Paragraf 267 eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Auf eine MOPO-Anfrage reagierte Nathalie Volk bislang nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Model Nathalie Volk packt in Biografie aus – und stichelt gegen Heidi Klum

Volk, die inzwischen nur noch unter dem Künstlernamen Miranda DiGrande auftritt, erlangte im Jahr 2014 mit ihrer Teilnahme an der Show „Germany’s Next Topmodel“ Bekanntheit. Ihre Liebe zum Hamburger Multi-Millionär Frank Otto sorgte regelmäßig für Schlagzeilen in der Boulevard-Presse. Volk verließ Otto für ihre Beziehung zu einem „Hells-Angels“-Rocker und zog zu ihm in die Türkei. Mittlerweile soll es bei Otto und Volk ein Liebescomeback gegeben haben. (elu)