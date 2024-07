Max Giesinger über seinen Lieblingsort in Hamburg – und was ihn glücklich macht

Max Giesinger (35) nahm vor zwölf Jahren an einer Castingshow teil – und ist heute einer der bekanntesten Pop-Sänger Deutschlands. Im MOPO-Fragebogen verrät er, welche drei Dinge ihn glücklich machen – und wo er seinen schlimmsten Absturz hatte.

1. Ein Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung: Free Döner für alle!

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf: Planten un Blomen! Ist für mich meine kleine Wellnessoase, wo ich einfach direkt runterfahren kann. Falls das hier ein zuständiger Gärtner oder Gärtnerin liest – ihr macht da nen mega Job! Love it!

3. Mein Lieblingshamburger: Markus Lanz. Mag den Kerl einfach.

4. Dieser Charakterzug nervt mich an mir selbst: Ich tue mich mit Entscheidungen ziemlich schwer und das kann ganz schön viel Zeit fressen. Wenn’s aber kein klares Gefühl gibt, werden beide Optionen nicht so doof sein. Das hab ich mittlerweile gelernt.

5. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt: Falls das eine Hamburger Spezialität ist, dann nehm ich da das Krabbenbrötchen. Mit dem Franzbrötchen konnte ich mich nie so richtig anfreunden, muss ich sagen. Da find ich das, was wir als Pendant im Süden an Süßkrams am Start haben, geiler.

6. Drei Dinge, die mich glücklich machen: 1. Tischtennis 2. Wenn ein Hund in der Nähe ist 3. Urlaub mit nem Campervan

7. An diesem Ort hatte ich meinen ersten Kuss – und so war es: Das war in Tunesien im Urlaub im Sommer 2000. Ich war 11 und sie 14. Ich war ganz schlimm aufgeregt. Danach lief aber erst mal jahrelang nichts mehr.

8. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz: In Bulgarien am Goldstrand. Hatte einen ziemlich starken Drink und davor wohl nichts gegessen. Konnte mich an die nächsten sechs Stunden nicht mehr erinnern.