Marathon in Hamburg: Überblick über die wichtigsten Straßensperrungen

Vom Haspa-Marathon am Sonntag wird ein Großteil der Hamburger etwas mitbekommen – ob als Läufer, als Passant oder aber als Anwohner. Durch knapp 20 Stadtteile führen die 42,195 Kilometer Laufstrecke, zahlreiche Straßen werden gesperrt. Die Zufahrten zu einigen Wohngebieten sind besonders eingeschränkt. Die MOPO gibt einen Überblick über die wichtigsten Einschränkungen.

Die ersten Sperrungen an der Messe gibt es bereits seit Donnerstag. Dort werden sich Start- und Zielpunkt des Marathons befinden und muss auch noch bis in die frühen Morgenstunden am Montag mit Behinderungen gerechnet werden.

Diese Straßensperrungen gibt es auf St. Pauli und in Altona

Der Großteil der Einschränkungen beginnt aber in den Morgenstunden des Sonntags. Bevor um 9.30 Uhr zum Start gepfiffen wird, werden bereits ab 7.55 Uhr Königstraße und Reeperbahn, Millerntorplatz, Holstenglacis und Glacischaussee gesperrt. Diese Straßen können allerdings spätestens ab 10.40 Uhr wieder befahren werden. Auch die Elbchaussee (Hausnummer 1 – 82; 8 bis 11.30 Uhr) sowie der St. Pauli Fischmarkt und St. Pauli Hafenstraße (8.05 bis 11.55 Uhr) sind betroffen. Palmaille und Breite Straße sind zwischen 8.05 und 11.50 Uhr dicht.

Marathon: Einschränkungen in der City und rund um Alster

Weiter geht’s durch die City: Johannisbollwerk, Vorsetzen und Baumwall sind zwischen 8.05 und 12 Uhr gesperrt. Der Katharinenkirchhof, die Willy-Brandt-Straße sowie der Deichtorplatz können zwischen 8.10 und 12.15 Uhr nicht befahren werden, Wallringtunnel und Ballindamm bleiben bis 12.30 Uhr gesperrt.

Es folgen Jungfernstieg und Neuer Jungfernstieg (8.15 bis 12.35 Uhr). Die Kennedybrücke macht um 12.45 Uhr wieder auf. Rotherbaum/Altstadt: Fast den ganzen Tag (etwa zwischen 8 und 16 Uhr) sind Mittelweg, Dammtordamm, Gorch-Fock-Wall und Sievekingplatz gesperrt.

Besonders von Einschränkungen betroffen sind Anwohner in Alsterdorf, Bellevue, Fontenay, Karoviertel, Maienweg, Schöne Aussicht und Winterhude. Diese bekommen online noch einmal detaillierte Informationen vom Veranstalter. Rund um die Alster muss bis in die Nachmittagsstunden mit Einschränkungen gerechnet werden.

Diese Stadtteile sind außerdem von Sperrungen betroffen

Auch in Eppendorf gibt es Sperrungen: Etwa in der Eppendorfer Landstraße, dem Eppendorfer Baum und am Klosterstern. Hier geht es erst zwischen 10.45 und 10.50 Uhr los, dafür werden die Sperrungen zwischen 15.35 und 15.40 Uhr erst wieder aufgelöst. Zudem sind Straßen in Ottensen, Othmarschen, HafenCity, der City Nord, Uhlenhorst, Winterhude, Harvestehude, Barmbek-Nord und Ohlsdorf betroffen.

Die genauen Zeiten können einer interaktiven Karte auf der Webseite des Haspa-Marathons entnommen werden. Dort findet man auch die Standorte der Stationen für medizinische Versorgung, Getränke und Foto-Service – und die besten Aussichtspunkte als Zuschauer. (prei)