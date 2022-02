Vor dem Amtsgericht St. Georg muss sich ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll im Streit mit einem Messer auf seinen Arbeitskollegen eingestochen haben.

Der 31-Jährige, der einen Strafbefehl über eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung nicht akzeptieren wollte, soll am frühen Morgen des 3. September 2019 mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein. Dabei soll der Angeklagte unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Hamburg: Im Streit auf Arbeitskollegen eingestochen

Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll er ein Messer gezogen und damit mindestens fünf Mal auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dieser erlitt Stichverletzungen an Unterarm, Knöchel, Stirn, am Oberschenkel und am Schulterblatt.

Am Donnerstag wird dem 31-Jährigen der Prozess gemacht. (jek)