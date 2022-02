Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstagabend eine 17-Jährige angegriffen und sexuell belästigt haben soll: Er hatte ihr an der Ahrensburger Straße in Wandsbek aufgelauert, als sie auf dem Weg nach Hause war.

Um kurz vor 21 Uhr, so gab es die Frau gegenüber der Polizei an, soll der Mann sich ihr plötzlich genähert, sie dann festgehalten und „unsittlich“ berührt haben. „Die junge Frau wehrte sich und schrie laut“, so ein Polizeisprecher. „Der Täter soll letztlich von ihr abgelassen haben und in Richtung Birtstraße geflüchtet sein.“ Da die 17-Jährige, die bei dem Angriff leicht verletzt wurde, erst später Anzeige erstattete, blieb eine Fahndung nach dem Täter erfolglos.

Sexueller Übergriff auf 17-Jährige in Hamburg

Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf und weit ins Gesicht gezogen. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) ermittelt – und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei melden, Tel. 428 65 67 89. (dg)