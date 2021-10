Mann haut bei Probefahrt mit Auto ab und will es verkaufen

Vor dem Amtsgericht Harburg muss sich am Dienstag ein 36-Jähriger unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Er soll einen Autoverkäufer getäuscht haben und mit dessen Wagen nach der Probefahrt abgehauen sein. Später soll er versucht haben, das Auto zu verkaufen.

Neben gewerbsmäßigen Betrugs wirft die Anklage dem Mann zudem noch Urkundenfälschung vor. Er soll sich am 22. Juni dieses Jahres in einem Autohaus in Hannover als interessierter Käufer ausgegeben haben. Dem Verkäufer legte er laut Staatsanwaltschaft einen gefälschten Ausweis vor und lieh sich damit einen Volvo XC90 im Verkaufswert von 40.900 Euro für eine angebliche Probefahrt.

Mann haut bei Probefahrt ab: Prozess gegen 36-Jährigen

Doch von dieser kehrte er nicht zurück. Wenig später soll er das geklaute Auto mit gefälschten Kennzeichen und Papieren versehen haben, um es in Hamburg gewinnbringend zu veräußern. Doch dazu kam es nicht. Die Polizei konnte ihn rechtzeitig festnehmen. (jek)