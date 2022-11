Mann fällt vom Balkon – und landet auf Biotonne

Glück im Unglück: In Wilstorf ist ein Mann am frühen Sonntagabend von einem Balkon aus dem zweiten Stock in die Tiefe gestützt – landete aber auf einer großen Biomülltonne aus Plastik. Er wurde dennoch schwer verletzt.

Der Notruf aus dem Soltauer Ring erreichte die Polizei um 18.39 Uhr. Den Angaben nach wurde der etwa 65-jährige Mann schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Unfall in Hamburg: Mann hatte auf dem Balkon gearbeitet

Er war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Seiner Aussage nach handelte sich um einen Unfall: Er habe Arbeiten durchgeführt, als er über die Brüstung stürzte, erklärte er der Polizei. (ncd)