Am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr ist ein 22-Jähriger beim Rauchen von einem Balkon in Wandsbek gestüzt. Er fiel aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses und prallte auf dem Boden.

Nachbarn hörten den Aufprall und alamierten die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Er soll sich nicht in Lebensgefahr befinden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Biker gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein, teilt die Polizei mit. (sd)