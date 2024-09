Mallorca-Feeling? Gibt’s auch in Hamburg!

Ein bisschen Spanien-Feeling für alle, die gerade nicht auf den Balearen oder in Barcelona Urlaub machen? Kein Problem! Hier sind die besten Adressen in Hamburg für all diejenigen, die Tapas lieben und eine Vorliebe für spanische Lebensmittel, Sprache und Kultur haben.

Tapas, Tapas, Tapas

Die Einrichtung strahlt in warmen Farben, aus den Boxen schallt spanische Musik – und täglich stehen 70 verschiedene Tapas zur Auswahl: Das Restaurant „Altamira“ mit seinem großen Wintergarten bringt schon seit vielen Jahren spanische Sonne und Lebensgefühl nach Bahrenfeld. Kein Wunder, dass der Laden mit den gut gelaunten Mitarbeitern immer voll ist. Nur ein paar Schritte weiter überzeugt auch das Restaurant „El Iberico“ mit großer blumengeschmückter Sonnenterrasse und spanischen Spezialitäten.

Typisch Spanisch: Restaurants wie das Altamira servieren eine große Tapas-Auswahl. dpa Typisch Spanisch: Restaurants wie das Altamira servieren eine große Tapas-Auswahl.

„Altamira“: Thomasstr. 4 (Bahrenfeld), Mo bis Do 18 bis 24 Uhr, Fr bis So 17 bis 24 Uhr

„El Iberico“: Friedensallee 34a (Ottensen), Di bis So 17 bis 23 Uhr

Sehnsucht nach Mallorca

Mallorquinische Speisen mit traditionellen und modernen Einflüssen, serviert auf Original-Keramikgeschirr aus Mallorca: Ein Besuch im „Mesón Mallorquín – Pamboli Tapas Bar“ ist wie ein Mini-Urlaub auf der Mittelmeerinsel. Natürlich bereiten Ricardo Carabias Martín und Christiane Schüddekopf nicht nur Tapas zu, sondern – dem Namen ihrer Gastronomie entsprechend – auch „Pamboli“: mallorquinische Sandwiches aus mit Olivenöl beträufeltem Landbrot. Bei Sonnenschein gibt’s die auch auf der Terrasse – und immer mit südländischer Gastfreundschaft.

„Pamboli Tapas Bar“: Imstedt 36 (Barmbek-Süd), Mo-Sa 16.30 bis 23 Uhr

Essen wie auf Mallorca bei Ricardo Carabias Martín und Christiane Schüddekopf in der Pamboli Tapas Bar (Mesón Mallorquin) Pamboli Tapas Bar Essen wie auf Mallorca bei Ricardo Carabias Martín und Christiane Schüddekopf in der Pamboli Tapas Bar (Mesón Mallorquin)

Spanien auf dem Tisch

Churros, Salsas und Mojos, Oliven, Öle, Chorizo und Fischkonserven, Gewürze und vor allem eine überwältigende Weinauswahl – der spanische Supermarkt „Calpesa“ an der Schützenstraße in Bahrenfeld hat alles, was Spanien-Freunde lieben.

Eine weitere gute Adresse für all jene Hamburger, die ohne spanische Lebensmittel nicht glücklich sind, ist der Supermarkt „La Torre“ in der Schanze. Auch hier finden Fans der Iberischen Halbinsel ihre Lieblingsspeisen und -getränke.

Alles, was der Spanien-Liebhaber an Lebensmitteln sucht, gibt es bei Calpesa in Altona. Anke Geffers Alles, was der Spanien-Liebhaber an Lebensmitteln sucht, gibt es bei Calpesa in Altona.

„Calpesa“: Schützenstraße 91 (Bahrenfeld), Mo bis Fr 8.30 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 14.30 Uhr„La Torre“: Lagerstraße 36 (St. Pauli), Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 15 Uhr

Sprachkurse und Flamenco

Flamencotanz, Gesangs- und Gitarrenkurse bietet die Flamenco-Akademie „Los Cabales“ in Ottensen für Anfänger und Fortgeschrittene. Wer die spanische Sprache lernen oder die umfangreiche spanische Bibliothek nutzen möchte, ist im Instituto Cervantes im Chilehaus an der richtigen Adresse.

„Flamencoakadamie Los Cabales“: Rothestraße 62 (Ottensen), www.loscabales.de„Instituto Cervantes“: Chilehaus, Eingang B, 1. Etage, Fischertwiete 1 (Altstadt), Mo bis Fr 9 bis 14 Uhr

Auch unter Hamburger Sonne können sich Gäste im Hotel Barceló wie in Spanien fühlen. Hotel Barcelo Auch unter Hamburger Sonne können sich Gäste im Hotel Barceló wie in Spanien fühlen.

Buenas Noches

Schlafen mit Spanien-Flair mitten in Hamburg: das „Barceló“-Hotel in der Innenstadt überzeugt nicht nur mit spanischem Design, sondern auch mit dem „Restaurant 1700“ mit spanischen und mediterranen Spezialitäten und Dachterrasse. Gegründet wurde die Hotelkette vor knapp 100 Jahren auf Mallorca.

„Barceló“: Ferdinandstraße 15 (Altstadt), www.barcelo.com