Ein Grund zum Feiern: Die Mahnwache „Gegen Tierversuche in Neugraben“ feierte am Donnerstagabend das angekündigte Ende der Tierversuche bei Provivo Biosciences (ehemals LPT).

Fröhliche Gesichter, Musik, themenbezogene Plakate und ein beleuchtetes Holzkreuz: So feierten die Verantwortliche der Mahnwache und zwölf weitere Personen das Ende von Tierversuchen unter dem Dach von Provivo Biosciences, berichtet die Polizei auf Anfrage der MOPO. Die Mahnwache lief friedlich und ohne Zwischenfälle ab.

Sieg für Tierschützer: Mahnwächter feiern Ende von Tierversuchen bei Provivo

In der Vergangenheit stand das Unternehmen, was damals noch LPT hieß, immer wieder bin der Kritik – in den Laboren wurden im Auftrag verschiedener Unternehmen Giftigkeitsstudien für Chemikalien und Medikamente an Tieren durchgeführt.

Das könnte Sie auch interessieren: LPT – Früheres Skandal-Unternehmen gibt Tierversuche auf

Nun sollen die Tierversuche im Januar 2022 enden. Provivo Biosciences möchte zukünftig moderne Testverfahren ohne Versuchstiere entwickeln. (mp/cnz)