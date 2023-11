Mahnmal für Sinti und Roma wird eingeweiht

Schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma wurden europaweit zwischen 1933 und 1945 von den Nazis verfolgt und ermordet. Ein neu errichtetes Mahnmal auf dem Friedhof Diebsteich (Bahrenfeld) soll fortan den Opfern gedenken.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Altonaer Bezirksversammlung einstimmig für einen solchen Gedenkort ausgesprochen und diesen mit über 70.000 Euro gefördert. Initiiert wurde die Errichtung des Mahnmals von dem Sinti-Verein. Nun wird die Gedenkstätte am Sonntag, den 26. November um 11 Uhr eingeweiht.

Mahnmal für Sinti und Roma wird in Altona eingeweiht

Im Zentrum der Stätte steht eine fast drei Meter hohe Stele mit einem ewigen Licht, welches den Sinti und Roma Opfern der NS-Zeit gedenkt. Umgeben ist die Stele von einer kreisrunden Anlage mit Bänken und zwölf kleinen Säulen, welche mit traditionellen Symbolen der Sinti und Roma verziert sind.

Stefanie Wolpert (Grüne), Vorsitzende der Bezirksversammlung Altona, erklärt: Die Gedenkstätte soll nicht nur an die Verfolgung, Deportation und Ermordung der Sinti und Roma erinnern, sondern auch an ihren Widerstand während der NS-Zeit. „Mit dem Mahnmal manifestieren wir unseren Wunsch nach gegenseitigem Respekt, nach Wertschätzung und Anerkennung“, so Wolpert. (mp/mwi)