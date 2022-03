„Mächtiges Hoch“ im Norden: Jetzt kommt der Frühling!

Zum Start in diese Woche hat sich die Sonne noch eine kleine Pause gegönnt, doch Experten sehen ein wolkenloses Wochenende kommen. Auch wenn die Temperaturen noch nicht richtig durchstarten: Hamburg kann sich auf Frühlingsgefühle freuen! Ein „mächtiges Hoch“ macht sich im Norden breit.

„Am Wochenende nistet sich wohl ein mächtiges Hoch über Dänemark, der Nord- und Ostsee ein“, sagt WetterOnline-Meteorologe Björn Goldhausen. Das sei „ein spezielles Highlight für alle Wetterfreaks“.

Das Riesen-Hoch besteht eigentlich aus den beiden Hochdruckgebieten „Peter“ und „Oliver“, die ab Freitag das Wetter im Norden bestimmen: Bis zu 13 Grad, viel Sonne, schwachen Wind und wenig Wolken prognostiziert der Deutsche Wetterdienst DWD zum Start ins Hamburger Wochenende. Allerdings: In der Nacht zu Samstag ist leichter Frost möglich, das Thermometer kann auf bis zu minus zwei Grad abrutschen. Dafür wird’s am Samstag bei maximal 14 Grad erneut ziemlich sonnig in der Stadt.

Ein hoher Luftdruck von 1050 Hektopascal wird in Hamburg erwartet, was im Frühling ein eher seltenes Phänomen sei: „Dann sammelt sich schwere, kalte Luft am Boden“, so Goldhausen. Grund zur Sorge bestehe nicht: „Diese Belastung spüren wir nicht, unser Körper ist für diesen Luftdruck ausgelegt“, sagt Goldhausen.

Hamburg: Am Wochenende wird’s sonnig

Hochdruck, das klingt nach Wärme und Sommer, ein Automatismus ist das aber nicht: In Hochdruckgebieten sinkt die Luft ab, was Erwärmung bedeutet. Im Winter kann die absinkende Luft aber auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen und es bildet sich Nebel. Erst im Frühjahr steht die Sonne wieder hoch genug, um diesen schnell aufzulösen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Trotz Sonne bleibt es zunächst kühl im Norden: „Die Höchstwerte liegen in den meisten Landesteilen um 10 Grad, lediglich im Westen sieht es nach derzeitigem Stand etwas milder aus“, sagt Meteorologe Goldhausen. Aus Osteuropa ziehe kühlere Luft ins Land.

Das könnte Sie auch interessieren: Endlich Sonne! So rüsten Sie ihr Fahrrad am besten für den Frühling

Auch Marcel Schmid, Diplom-Meteorolge des Deutschen Wetterdienstes (DWD), sieht am Wochenende ein „nahezu makelloses Frühlingswetter“ kommen: „Allerdings sorgt ein mitunter stark böiger und auf den Bergen auch stürmischer Ostwind dafür, dass eine Jacke nach wie vor griffbereit liegen sollte. Auch die Nächte sind gebietsweise noch frostig kalt.“

Hamburg: „Peter“ und „Oliver“ bringen den Frühling

Und wie wird es in den kommenden Tagen? Am Mittwochnachmittag sind in Hamburg laut DWD bis zu 13 Grad bei freundlichem Wetter drin. Nachts ziehen dichtere Wolken auf, an der Küste kann es bei frischem bis starkem Südostwind regnen. Der Donnerstag beginnt auch in Hamburg mit Regen, erst am Nachmittag soll es wieder freundlicher werden. Die Höchstwerte liegen bei acht bis zwölf Grad. Nachts besteht bei bis zu minus zwei Grad streckenweise Glättegefahr.