Historisches Kaufhof-Gebäude an der Mö: Erster großer Mieter bekannt

Vor mehr als vier Jahren musste Galeria Karstadt Kaufhof an der Mönckebergstraße endgültig schließen. Zwischenzeitlich lief dort die große Banksy-Ausstellung und es wurde umgebaut. Jetzt stehen erste Mieter fest, die hier einziehen werden. Es sollen erstmals dort auch Wohnungen gebaut werden.

Das schöne alte Klöpperhaus mit dem von zwei Elefanten getragenen Balkon über dem Eingang wurde 1913 als Büro für den Wollhändler Adolf Klöpper gebaut. Und es wird auch in Zukunft vor allem Büros beherbergen. Auf ganzen vier Etagen zieht 2026 die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ein, was mehr als ein Drittel der Fläche umfasst. Sie residiert derzeit noch am Gerhard-Hauptmann-Platz.

So soll die Gastronomie auf der Dachterrasse aussehen. bloomimages So soll die Gastronomie auf der Dachterrasse aussehen.

Eigentümer des Gebäudes ist seit 2022 der international agierende Immobilien-Entwickler Tishman Speyer, der dem Projekt den Namen Ajour gegeben hat. Nach Fertigstellung wird das Ajour über insgesamt 34.000 Quadratmeter vermietbare Fläche verfügen, davon 28.000 Quadratmeter Büroflächen, 4900 Quadratmeter für Einzelhandel und Gastronomie. Neu gebaut werden im Gebäude direkt gegenüber des Hauptbahnhofs auch 19 Stadtwohnungen.

Ein zentrales Element ist das neue Atrium hinter der historischen Fassade, das Tageslicht in alle oberirdischen Geschosse bringt. Neben einem weiteren Gartenhof verfügt das Objekt auch über eine Dachterrasse mit Blick über den Hafen und die Alster. Im Erd- und Untergeschoss entstehen Flächen für Einzelhandel, Gastronomie, Fitness und Kultur.

Tishman Speyer hat vor Jahren auch bereits das „Gruner & Jahr“-Gebäude am Baumwall gekauft. Und dazu gehört auch das unter Denkmalschutz stehende Kontorhaus Stubbenhuk auf der Rückseite des Verlagsgebäudes. Das Verlagsgebäude soll unter anderem eine Markthalle bekommen. Außerdem sind auf dem Gelände zwei Neubauten (Wohnhaus und Bürogebäude) geplant.