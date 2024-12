In dieser Hamburger Bar wird Deutschlands bester Cocktail gemixt

Tim Grapperhaus aus Altona setzt sich bei den Cocktail-Meisterschaften gegen bundesweite Konkurrenz durch und mixt den besten Drink nach eigener Kreation. Was drin steckt und wo es ihn in Hamburg gibt.

„Low Low Land“ heißt die gerührte und geschüttelte Kreation von Bartender Tim Grapperhaus, die die Jury im Kölner Wasserturm überzeugte. Gegen neun Konkurrenten trat er bei der Deutschen Cocktail Meisterschaft (DCM) an. Über 80 Teilnehmer aus ganz Deutschland hatten in den Wochen zuvor ihre Rezepte eingereicht, nur zehn davon schafften es ins Finale in Köln.

Grapperhaus steht in der Altonaer Bar The Local (Wohlers Allee 10) hinterm Tresen und konnte am Ende den renommierten Wettbewerb für sich entscheiden. Seine Cocktailkreation „Low Low Land“ – ein Mix aus weißem Portwein, Apfel-Obstbrand, Cognac, Quitte und Walnuss – begeisterte die Jury sowohl geschmacklich als auch in der Präsentation.

Die Altonaer Bar The Local (Wohlers Allee 10). Google Streetview Die Altonaer Bar The Local (Wohlers Allee 10).

Die Jury dazu: „Tim konnte mit einem spannenden Cocktailrezept auftrumpfen und hat uns mit seiner Kreativität und Präsentation sehr beeindruckt. Auch die anderen Teilnehmer waren sehr spannend und agierten auf einem hohen Niveau.“

Der zweite Platz ging an Csaba Schneider (Hunky Dory Bar) aus Frankfurt; über die Drittplatzierung konnte sich Jakob Schröder (Toddy Tapper Bar) aus Köln freuen. Die Deutsche Cocktail Meisterschaft steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverbandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V.