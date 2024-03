Lotto: Glückspilz aus Hamburg ist jetzt Millionär

Ein Lottospieler aus Hamburg hat mehr als eine Million Euro gewonnen. Die Tipperin oder der Tipper hat mit den sechs richtigen Lottozahlen exakt 1.196.080,20 Euro erspielt, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte.

Aus der Lostrommel wurden am Samstagabend die Zahlen 1, 4, 21, 32, 38 und 40 sowie die Superzahl 7 gezogen. Auch ein Spieler aus Sachsen hatte die sechs richtigen Zahlen – ohne Superzahl – getippt.

Die Gewinnklasse 1, also alle sechs Zahlen plus Superzahl, hatte kein Spieler auf seinem Zettel. Der Jackpot für die nächste Ziehung am Mittwoch sei damit mit etwa 17 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse gefüllt. (dpa/mp)