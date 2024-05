Liveticker: Beide Derby-Fanmärsche gestartet

Es verspricht eine Partie mit maximaler Spannung zu werden: Im 111. Derby trifft der HSV am Freitag um 18.30 Uhr auf den FC St. Pauli. Dieses Mal ist es aber nicht nur das Derby selbst, das für Brisanz sorgt: Denn nach dem Abpfiff könnten die Kiezkicker ihren Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern – und das im Volksparkstadion des Stadtrivalen. Schon lange vor Anpfiff hält Sie der MOPO-Liveticker auf dem Laufenden, was rund um das Fußballspiel draußen in der Stadt passiert. Zum Fußball-Ticker während des Spiels geht es hier.

16.04 Uhr: Der Fanmarsch des FC St. Pauli ist pünktlich um 16 Uhr an der Trabrennbahn in Richtung Volksparkstadion gestartet. Wie in Stellingen warnt die Polizei vor vorübergehenden Verkehrseinschränkungen. Die ersten Pyros wurden bereits gezündet.

15.59 Uhr: Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben sich im Vorfeld auf das emotional aufgeladene Derby intensiv vorbereitet. Was das oberste Ziel der Landes- und Bundespolizei ist lesen Sie hier.

15.55 Uhr: Rund um das Volksparkstadion in Stellingen kommt es bereits zu massiven Anreisestaus – teilweise bis zurück auf die A7.

15.28 Uhr: Der HSV-Fanmarsch ist vom S-Bahnhof Stellingen in Richtung Volksparkstadion gestartet. Laut der Polizei kommt es daher zu temporären verkehrlichen Einschränkungen. Die ersten zünden bereits Bengalos in den Vereinsfarben blau, weiß und schwarz, andere Pyros im Tunnel.

Schon am Nachmittag versammelten sich HSV-Anhänger am S-Bahnhof Stellingen für den Fanmarsch zum Stadion. Marius Röer Schon am Nachmittag versammelten sich HSV-Anhänger am S-Bahnhof Stellingen für den Fanmarsch zum Stadion.

15.24 Uhr: Es klingelt in den Straßen: Seit kurzem sind mehrere hundert Fans des FC St. Pauli in einer Fahrradkolonne in Ottensen unterwegs. Um 16 Uhr beginnt der Fanmarsch an der Trabrennbahn in Bahrenfeld.

Fans vom FC St. Pauli fahren auf Fahrrädern durch Ottensen. Daniel Dörffler Fans vom FC St. Pauli fahren auf Fahrrädern durch Ottensen.

Für das Zweitliga-Derby zwischen HSV und St. Pauli gelten am Freitagabend besondere Regeln für die Gäste-Fans. Beide Clubs wiesen am Mittwoch darauf hin, dass das Tragen von Fanutensilien des FC St. Pauli außerhalb des Gästebereichs nicht gestattet ist, um eine strikte Fantrennung zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem Trikots, Schals, Totenkopfpullis und Ähnliches. Wer diese Regel nicht befolgt, erhält keinen Zugang zum Stadion.

Das Volksparkstadion wird mit 56.100 Zuschauern ausverkauft sein. Das offizielle Gästekontingent beträgt 5576 Karten. 900 Plätze wurden aufgrund von Trennungsmaßnahmen der rivalisierenden Fan-Gruppierungen nicht verkauft.