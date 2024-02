„Wunderschön, schick“: Kaulitz-Brüder schwärmen von Hamburger Stadtteil

Ziehen sie denn bald wieder nach Deutschland? In ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählen Bill und Tom Kaulitz aus ihrem Leben im Rampenlicht – die Tokio-Hotel-Brüder genießen ihren Glamour-Lifestyle in Los Angeles. Die neueste Folge haben die beiden in Hamburg aufgenommen – und ein Stadtteil hat es ihnen besonders angetan.

„Wir befinden uns hier in Hamburg – ich muss sagen: Mittlerweile einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland, ich liebe Hamburg“, erzählt Tom gleich zu Beginn der neuesten Podcast-Folge. „Muss ich auch sagen“, stimmt ihm Bill zu.

Kaulitz-Zwillinge sind Fans vom Hamburger Stadtteil Rotherbaum

Dann erzählt Tom, wie er am Flughafen mit einem freundlichen „Moin“ begrüßt wurde und dann durch Rotherbaum fuhr. Die „wunderschönen Häuser“ seien ihm dabei direkt aufgefallen.

Bill kam wenige Tage später in Hamburg an und fuhr ebenfalls durch den Stadtteil an der Alster. „Ich habe mir sofort aufgeschrieben, dass ich hier nach Immobilien suche“, berichtet er.

Die Wohnhäuser im Hamburger Stadtteil Rotherbaum sind den Kaulitz-Brüdern direkt aufgefallen. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Christian Ohde Die Wohnhäuser im Hamburger Stadtteil Rotherbaum sind den Kaulitz-Brüdern direkt aufgefallen. (Archivbild)

Die Begeisterung der Zwillinge ist deutlich zu hören. „Also was das für schöne Häuser sind“, sagt Bill noch einmal und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die ganze Sache hat für die Tokio-Hotel-Stars allerdings einen Haken: „In Hamburg sind die Immobilien sehr teuer, – mit am teuersten in ganz Deutschland“, so Tom. „Hamburg ist ein bisschen bonzig, wahrscheinlich gefällt es uns deswegen auch so.“

Bill und Tom Kaulitz lästern über Markus Lanz

„Das ist so eine Markus-Lanz-Stadt“, findet Bill. „Meinst du, der hat so ein schickes Stadthaus?“, hakt Tom nach. „Ich glaube ja. Obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht wohnt der auch ein bisschen außerhalb“, so Bills Antwort.

Ob die beiden wirklich auf dem Hamburger Immobilienmarkt zuschlagen, wissen sie wohl nur selber. Und ob Tom dann auch seine Ehefrau Heidi Klum mitbringen würde, ist ebenfalls ungewiss. Fest steht bisher nur: Die Hamburger Architektur beeindruckt sogar die L.A-verwöhnten Kaulitz-Zwillinge. (mp)