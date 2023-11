Wer ein großes Konzerthaus in Nullkommanichts ausverkauft haben will, braucht nur zwei Männer: Bill und Tom Kaulitz. Die Zwillingsbrüder, Frontsänger und Gitarrist der Band Tokio Hotel, haben seit zwei Jahren ihren eigenen Spotify-Podcast: „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Das Themenspektrum reicht von unattraktiven Sprachgewohnheiten, über die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Existenz von Aliens, bis zu den neusten (sehr nervigen) Bauarbeiten auf Grundstücken ihrer prominenten Nachbarn. Mittlerweile gibt es mehr 100 Folgen – und das soll am Donnerstagabend gebührend gefeiert werden: Hollywood in Hamburg, live in der Elbphilharmonie. Was für ein Abend!

Wer ein großes Konzerthaus in Nullkommanichts ausverkauft haben will, braucht nur zwei Männer: Bill und Tom Kaulitz. Die Zwillingsbrüder (34), Frontsänger und Gitarrist der Band Tokio Hotel, haben seit zwei Jahren ihren eigenen Spotify-Podcast: „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Das Themenspektrum reicht von unattraktiven Sprachgewohnheiten über die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Existenz von Aliens bis zu den neuesten (sehr nervigen) Bauarbeiten auf Grundstücken ihrer prominenten Nachbarn. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Folgen – und das sollte am Donnerstagabend gebührend gefeiert werden: Hollywood in Hamburg, live in der Elbphilharmonie in der HafenCity.

„Das sieht so geil hier drinnen aus. Es ist ja schon frech, dass wir euch jetzt nur vollquatschen“, ruft Bill zu Beginn der Veranstaltung ins Publikum, während er sich im großen Saal der Elbphilharmonie umschaut. Frenetischer Applaus und Jubelrufe branden auf. Die Stimmung ist ausgelassen – anders als an Abenden mit klassischem Programm und klassischer Musik. Nur der Dresscode ähnelt sich, das Motto der Kaulitz-Gala: Black Tie, Abendkleidung.

„Man feiert besser, wenn man sich vorher zurecht gemacht hat“

„Man feiert besser, wenn man sich vorher zurecht gemacht hat“, konstatiert Bill, der einen schwarzen Smoking und ein durchsichtiges Hemd trägt, und die Outfits der Zuschauer von der Bühne aus prüft. Es gibt nur wenige Frauen, die nicht in Abendkleid und Highheels gekommen sind, kaum einen Mann, der keinen Smoking trägt. Die Eleganz hat dabei viele Spielarten – sie ist samtig, aus Pailletten, mit Rüschen, rückenfrei, schulterfrei, schwarz oder rosé mit schwarzer Fliege.

Doch die Abendgarderobe hat noch etwas für sich: Die drei Zuschauer, die Tom auf die Bühne holt, sind so gekleidet, dass sie neben den Hollywood-Zwillingen nicht underdressed aussehen. Es ist das Highlight des Abends: das Comeback der berühmten Datingshow „Herzblatt“. Tom wird zum Moderator, Bill soll seinen Herzbuben finden. Ist es Nils (26), ein Sportlehrer, der mit dem Sänger gerne einen Serienmarathon auf dessen Couch machen würde? Justin (23), der mehr als 14 Jahre Leichtathlet war und ein großer „Sex and the City“-Kenner ist? Oder doch Marc (35), ein Mann der Versicherungsbranche, der Franzbrötchen liebt?

Live-„Herzblatt“ in der Elphi: Justin (23) gewinnt eine Reise nach Goslar

Der Sänger will Kandidat Nummer 2 – und die Verlierer bekommen zum Trost ein Kuschelkissen mit Bills Konterfei. „Hier ist Justin, dein Herzblatt!“, ruft Tom. Der Gewinner ist ein Blickfang, ähnlich wie Bill. Als einer von wenigen trägt er keine Abendgarderobe, hat sich jedoch ebenfalls herausgeputzt: Mit Glitzerschlaghose, einem seidenen Piraten-Tuch um den Kopf, dazu ein bauchfreies Top und glitzernde, pinke Plateauschuhe. Sein Gewinn: Eine Reise nach Goslar für zwei.

Die Veranstaltung ist ansonsten wie die wöchentlichen Podcast-Folgen aufgebaut. Zwar fliegt zu Beginn ein unterarmlanger, rosa Stoff-Penis auf die Bühne, die zu einem kleinen Garten mit Kunstrasen, Gartenzwergen und Balkonstühlen umgebaut wurde – doch ansonsten ist alles wie immer. Es gibt einen Drink, gemixt von Tom. Dieses Mal: eine wilde Kreation aus Rotwein, Bier, Milch und Ei. „Oaach“, kommentiert Bill die Barkeeper-Ambitionen seines Bruders – nimmt aber noch einen Schluck.

Dann beginnt der Schlagabtausch. Es wird gewitzelt, gespottet, geprahlt – und natürlich gefachsimpelt: Heißt es eigentlich Innen- oder Binnenalster? Warum haben Menschen Fingernägel? Wie lange sind Kondome haltbar – und kann man denen aus Automaten vertrauen?

„Je ländlicher es wird, desto mehr Kondom-Automaten gibt es“, teilt Bill seine jüngste Erkenntnis mit. „Hier ist natürlich weniger los, da sind die Leute mehr am Bumsen“. Pause. „Könnte mir gefallen“, so der Sänger und lacht.

Sofort ist er da, dieser besondere Charme, den die Zwillinge auf die Bühne bringen: Wer ihnen zuhört, hat das Gefühl, als säße er mit zwei alten Freunden in einer Bar, wo triviale Plaudereien in rasantem Tempo zu Diskussionen über Kernfragen des Lebens werden. An diesem Abend verschmelzen für 90 Minuten mehr als 2000 Menschen zu einem Zuhörer, lachen, rufen und applaudieren gemeinsam. Am Ende gibt es Standing Ovations – und zwei gerührte Brüder.