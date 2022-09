Hamburger Journalisten-Legende: Letzte Ruhe neben Helmut Schmidt

Acht Jahre lang waren Altkanzler Helmut Schmidt und die Hamburger Journalisten-Legende Theo Sommer gemeinsam Herausgeber der „Zeit“ – am Montag wurde der Journalist nun auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Er findet seine letzte Ruhe direkt neben dem Grab von Helmut Schmidt.

Der Tod des „Zeit“-Journalisten hatte Weggefährten und Freunde überrascht. War er doch trotz seiner 92 Jahre noch erstaunlich fit gewesen. Doch bei einem Sturz in seinem Volksdorfer Haus hatte sich Sommer mehrere Halswirbel gebrochen und litt unter extremen Schmerzen. Diese wurden mit sehr starken Medikamenten behandelt. Der Zustand Sommers, den viele Kollegen nur „Ted“ nannten, verschlechterte sich und am 22. August starb der Journalist – der vielleicht letzte „Große“ aus einer Riege legendärer Hamburger Zeitungsleute wie Rudolf Augstein, Henri Nannen, Axel Springer oder Heinrich Braune.

Theo Sommer begann seine Karriere 1949 als Lokalredakteur der „Rems-Zeitung“ in Schwäbisch-Gmünd. 1958 wechselte er als politischer Redakteur zur Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ und stieg dort schnell auf.

Theo Sommer hat eng mit dem Altkanzler zusammengearbeitet

1969 holte der damalige Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt Theo Sommer als Leiter des Planungsstabes. Offenbar hatte der SPD-Politiker im Ministerium keinen geeigneten Offizier für den wichtigen Posten gefunden und setzte auf eine zivile Führungskraft mit hohen intellektuellen Fähigkeiten, wie Sommer sie zeitlebens hatte. Der Bundeswehr blieb Theo Sommer über Jahrzehnte eng verbunden, war bis in die 2000er Jahre Mitglied verschiedener Kommissionen und Arbeitsstäbe des Verteidigungsministeriums.

Helmut Schmidt 1983 mit Theo Sommer und „Zeit“-Gründer Gerd Bucerius (v. r.) im Pressehaus am Speersort (Altstadt).

Bereits 1970 war der Vollblut-Journalist aber zur „Zeit“ zurückgekehrt, wurde 1973 Chefredakteur und prägte das Hamburger Wochenblatt über Jahrzehnte. Von 1992 bis 2000 wirkte Sommer am Verlagshaus am Speersort in der City als Herausgeber – gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt.

Schmidt und Sommer schätzten sich und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie eine Absprache trafen, nebeneinander bestattet zu werden. Die Schmidts besaßen eine Familiengrabstätte auf dem Ohlsdorfer Friedhof. 2010 wurde dort Loki Schmidt beigesetzt. Helmut Schmidt starb 2015. Links neben dem Grab der Schmidts befand sich ein freier Begräbnisplatz.

Theo Sommer wurde Montag im engsten Familienkreis beigesetzt.