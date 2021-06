Lena Meyer-Landrut: Sängerin wendet sich mit besonderer Frage an ihre Fans

Bald ist es endlich soweit: Ab April geht Lena Meyer-Landrut mit ihrem aktuellen Album „Only Love, L“ auf Tour. Ihre Fans können es kaum noch erwarten. Doch das ist noch nicht alles – auf Instagram wendet sich Lena mit einer besonderen Frage an ihre Fans.

Unter einem schwarz-weißen Porträt-Foto, auf dem sie in die Kamera strahlt, will Lena von ihren Fans wissen: „Welcher Song darf bei einem Konzert für euch auf keinen Fall fehlen in die Kommentaaaare“ – das ließen sich die Follower nicht zweimal fragen.

Unter den Songwünschen sind sowohl alte als auch neue Stücke der Sängerin. So wünscht sich ein Fan „ganz viele alte Lieder“, andere nennen direkt ihren Lieblingssong: „Push Forward wäre toll“ oder „Life was a beach“.

Lena Meyer-Landrut geht auf Songwünsche ihrer Fans ein

Auf einzelne Kommentare geht Lena sogar persönlich noch einmal ein. So schreibt ein Fan: „We Roam wäre zu geil“ und Lena antwortet „ohhhh jaa“.

Dass sie ihre Fans in die Auswahl mit einbezieht, kommt gut an – 134.384 Personen hinterließen ein Like.

Lena beginnt ihre „More Love“-Tour am 29. April in Leipzig, am 7. Mai tritt sie in Hamburg in der Sporthalle auf. Bis dahin können ihre Fans noch etliche Wünsche ergänzen.

Doch bereits jetzt sieht es so aus, als sollte Lena am besten all ihre bisherigen Songs spielen – zumindest wenn es nach ihren Anhängern geht.