Leiche in Wald gefunden: 32-Jähriger soll Frau nach Sex getötet haben

Es sollte schneller Sex im Auto am Waldrand sein – doch es endete mit dem Tod einer Frau. Die Leiche der 35-Jährigen wurde in einem Wald bei Stelle abgelegt. Der mutmaßliche Täter steht ab Freitag als Angeklagter vor Gericht.

„Erotisches Date im Auto“ – mit solchen und ähnlichen Texten soll die 35-Jährige auf einschlägigen Internetseiten ihre Dienstleistungen angeboten haben. Als Gelegenheitsprostituierte hat die Frau nach MOPO-Informationen etwas dazu verdient. Doch das Treffen mit dem mutmaßlichen Täter K. (32) sollte ihr zum Verhängnis werden.

Hamburg: Gelegenheitsprostituierte wurde erwürgt

Laut Anklage soll K. die 35-Jährige in der Nacht zum 14. Mai 2022 auf einem Parkplatz in Hamburg erwürgt haben. Zuvor sollen er und das Opfer Sex gehabt haben.

Es soll zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein. In dessen Verlauf soll K. die Frau am Hals gepackt und gewürgt haben, bis sie starb. Anschließend soll er den unbekleideten Leichnam in einem Wald bei Stelle abgelegt haben.

Der Prozess gegen den Angeklagten beginnt am Freitag um 10 Uhr im Landgericht Hamburg am Sievekingplatz (Neustadt).