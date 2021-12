Schon lange ist es eine Tradition des NDR, auch den Seeleuten auf den Schiffen in aller Welt Weihnachtsgrüße zu senden. Die Radiosendung „Gruß an Bord“ gehört zum Heiligabend dazu – schon seit 1953 haben Angehörige die Chance, den Seeleuten auf diesem Wege ein frohes Fest zu wünschen.

Die Sendung bildet eine Brücke zwischen den Seeleuten auf den Meeren und ihren Angehörigen in Deutschland: Seeleute schicken Grüße in die Heimat, ihre Familien haben die Möglichkeit, ihren Lieben auf hoher See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen.

„Gruß an Bord“: Weihnachtsgrüße übers Radio

Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und NDR-Chefredakteur: „So viele Seeleute können Weihnachten nicht bei ihren Familien verbringen. ‚Gruß an Bord‘ ist ein starkes Zeichen, dass sie nicht allein sind – weil viele Menschen an sie denken und ihnen gute Wünsche senden“. Die Sendung habe Tradition – „aber angesichts der Pandemie, der Engpässe in den Häfen und der unfreiwillig langen Aufenthalte an Bord ist sie alles andere als Folklore, sondern relevanter denn je.“

Auch in diesem Jahr wird es die Sendung also wieder geben: Am Heiligabend von 19 bis 22 Uhr werden die Grüße auf NDR Info und NDR Info Spezial ausgestrahlt. Es moderieren Birgit Langhammer und Ocke Bandixen.

Der NDR mietet eigens dafür an Heiligabend Kurzwellen-Frequenzen an, damit die Besatzungen die Traditionssendung auch in fernen Häfen auf den Weltmeeren empfangen können.

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr UTC (19 bis 22 Uhr MEZ) sendet die Kurzwelle am 24. Dezember über folgende Frequenzen (UTC ist die Abkürzung für die koordinierte Weltzeit, Universal Time Coordinated): 15770 kHz: Atlantik – Nord, 11650 kHz: Atlantik – Süd, 9820 kHz: Atlantik/Indischer Ozean (Süd Afrika), 9740 kHz: Indischer Ozean – West, 9610 kHz: Indischer Ozean – Ost und 6080 kHz: Europa.