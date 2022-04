Flohmarkt-Fund in Hamburg: Legendäre Kugelvasen aus der DDR

Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. Ab sofort präsentierte ich an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: die Kugelvasen aus DDR-Produktion.

Sie ist ein absolutes Kult-Objekt und ein Muss für jeden Sammler von DDR-Design: die Kugelvase der Designerin Marita Voigt. Jetzt ist es mir endlich gelungen, die gesuchte und seltene blaue XL-Version zu ergattern.

Zunächst sah ich das Objekt meiner Begierde auf dem Flohmarkt Feldstraße. Doch die geforderten 40 Euro waren mir zu viel. Zumal ich mit großem Glück im vergangenen Jahr bereits ein kleines Exemplar auf dem Flohmarkt am Winterhuder Goldbekhaus für gerade mal drei Euro ergattern konnte. Normalerweise werden die kleinen Kugelvasen für 20 bis 30 Euro angeboten.

Flohmarkt-Fund in Hamburg: Kugelvasen aus der DDR

Das große Modell ist aber viel seltener als der kleine Bruder. Ende Februar fuhr ich dann zum Riesen-Flohmarkt auf dem Gelände der ehemaligen DDR-Landwirtschaftsmesse AGRA in Markkleeberg/Leipzig. Und wer hatte dort einen Stand? Na, der Hamburger Händler mit der großen Kugelvase – und bei 32 Euro wurden wir uns einig.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

Für die mobilen Schnäppchenjäger: Besagter Leipziger Flohmarkt wird immer von 500 bis 1000 Händlern aus ganz Deutschland angefahren, ich denke, er ist der größte und vielleicht auch beste Flohmarkt Deutschlands. Der Markt findet immer am letzten Wochenende des Monats (Samstag/Sonntag) statt. Zwei große Messehallen stehen zur Verfügung und ein riesiges Freigelände mit Lost-Place-Appeal. Egal, was Sie sammeln, hier werden Sie fündig.

Vorbild war der Berliner Fernsehturm

Aber zurück zur legendären Kugelvase. Sie wurde ab 1978 vom Volkseigenen Betrieb (VEB) Harzkristall produziert. Der war 1949 aus der 1946 von Sudetendeutschen in Wernigerode gegründeten nördlichsten Glashütte Deutschlands hervorgegangen. Die Glashütte besteht bis heute in Derenburg, einem Ortsteil von Blankenburg/Harz in Sachsen-Anhalt. Dort werden jetzt vor allem individuelle Einzelanfertigungen für Denkmal-Objekte und Beleuchtungsgläser produziert. Es gibt aber auch eine große „Glaserlebniswelt“ mit Shop und Restaurant.

Die 1949 geborene Designerin Marita Voigt hatte nach ihrem Studium an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle/Saale 1973 als Designerin im VEB Derenburg angefangen und verschiedene Vasen entworfen. Keine aber wurde so populär wie die Kugelvase, für deren Form der Berliner Fernsehturm mit seiner bauchigen Aussichtsplattform das Vorbild gewesen sein soll.

Ich jedenfalls freue mich über mein Schnäppchen – jetzt fehlen mir noch die extrem seltenen Exemplare in Gelb und Orange-Rot.