Lange erwartet: Jetzt kommt endlich der neue Express-Bus für Hamburgs Osten

Schon vor drei Jahren hatte die Politik in Wandsbek beschlossen, einen neuen Express-Bus für den Hamburger Osten auf den Weg zu bringen: Jetzt ist endlich bald soweit, die neue Linie X27 steht in den Startlöchern. Wann geht’s los, warum hat das eigentlich so lange gedauert und welche Haltestellen werden angefahren? Einige davon werden allerdings zum Start noch nicht fertig sein.

„Die meisten unserer U-Bahn-Linien und Busse fahren durch die Hamburger City“, sagte Hochbahn-Chef Robert Henrich am Mittwoch. „Das hat seinen Grund, aber wir brauchen auch mehr Direktverbindungen in den äußeren Stadtteilen.“ Genau das sollen jetzt die Busse der neuen Linie X27 übernehmen, die vom Bahnhof Bergedorf aus über Billstedt, Tonndorf, Rahlstedt und Sasel bis nach Poppenbüttel unterwegs sein werden.

Ab Dezember fährt die neue Express-Buslinie X27

Diese werden zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember täglich im 20-Minuten Takt fahren, zunächst zwischen 6 und 20 Uhr, ab dem 1. Mai 2025 dann von 4 bis 24 Uhr. Die Strecke von Bergedorf nach Billstedt dauert laut Henrich mit der neuen Linie künftig 21 statt 31 Minuten, die Strecke Billstedt – Rahlstedt nur noch 26 statt 36 Minuten und die Strecke Rahlstedt – Poppenbüttel nur noch 25 statt 41 Minuten.

So verläuft die neue Buslinie X27 vom Bahnhof Bergedorf bis nach Poppenbüttel. Hochbahn

50 Busfahrerinnen und Busfahrer werden derzeit für die neue, 30 Kilometer lange Strecke ausgebildet. „Der Fachkräftemangel ist natürlich auch für uns eine Herausforderung“, so der Hochbahn-Chef. „Wir stellen pro Monat etwa 30 bis 35 neue Busfahrerinnen und Busfahrer ein. Unser größtes Problem ist allerdings, dass in den kommenden Jahren sehr viele in Rente gehen werden. Trotzdem werden wir das auf jeden Fall hinbekommen.“

Hochbahn erwartet in der X27 jährlich drei Millionen Fahrgäste

Denn immerhin plant Hamburg, den Öffentliche Nahverkehr weiter auszubauen. „Im Gegensatz zu anderen Bundesländern“, betont Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). „Hamburgs Busse boomen und einen wesentlichen Anteil daran haben die Express-Busse.“ Deshalb sei es der richtige Schritt, die X27 auf den Weg zu bringen, die Hochbahn erwartet pro Jahr um die drei Millionen Fahrgäste.

Warum dann erst jetzt? Immerhin hatte die Wandsbeker Bezirksversammlung das bereits 2021 beschlossen. „Das hat etwas mit Corona zu tun, als plötzlich alle Busse und Bahnen in Hamburg ziemlich leer waren“, erklärt Tjarks. „Wir wollten auf keinen Fall das Angebot einstampfen, aber es wäre auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, mehr Linien einzuführen.“ Jetzt habe sich die Lage deutlich gewandelt. „Es sind so viel Menschen wie nie zuvor im ÖPNV unterwegs, nicht zuletzt wegen des Deutschlandtickets.“

Hier fährt der neue Express-Bus X27 entlang

Der genaue Linienverlauf: Bf. Bergedorf – Lohbrügger Kirchstraße (HAW) – Krusestraße – BG-Klinikum Boberg – Boberg – Kirchlinden/Billstedter Hauptstraße – U Billstedt – Schiffbeker Höhe – Aschenputtelstraße – Schiffbeker Weg – Kuehnstraße – S Tonndorf (Studio Hamburg) – S Tonndorf (Euckensstraße) – Am Pulverhof – Birkenallee – Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg) – Schierenberg – Berner Stieg (U Berne) – Beim Farenland – Saseler Bogen – Saseler Kamp – Saseler Markt – Stadtbahnstraße – AEZ – S Poppenbüttel – Grotenbleken – Kritenbarg – Schulbergredder – Poppenbütteler Markt – Vörstekoppel – Ulzburger Srtaße – Sandkuhlenkoppel – Poppenbütteler Bogen.

Aber Achtung: Die Haltestellen „Krusestraße“ (Lohbrügge), Schierenberg (Rahlstedt), Grotenbleken und Kritenbarg (Poppenbüttel) werden zu Linien-Beginn im Dezember noch nicht bedient, sondern werden erst nach und nach eröffnet. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, bis auf den Schierenberg. Dieser soll ab Herbst 2025 angefahren werden, sobald die Baustelle an der Berner Straße beendet ist.