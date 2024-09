Lang erwartet: Der neue Express-Bus für Hamburgs Osten

Die Stein-Hardenberg-Straße und Bargetheider Straße in Rahlstedt haben sich derzeit in eine große Baustelle verwandelt: Hier werden die bislang vernachlässigten Geh- und Radwege aufgehübscht. An der Ecke Birkenallee entsteht außerdem eine Bushaltestelle für eine ganz neue und schon lang erwartete Express-Buslinie, die vor allem den Hamburger Osten besser anbinden soll. Wann können dort die ersten Busse halten?

Es geht um die Linie X27. Diese wird künftig als sogenannte Tangentiallinie eingesetzt, also als Querverbindung zwischen mehreren Stadtteilen. Die Busse werden vom Bahnhof Bergedorf aus über Billstedt, Tonndorf, Rahlstedt und Sasel bis nach Poppenbüttel unterwegs sein. Dafür müssen insgesamt sechs neue Haltestellen gebaut werden.

Neue Buslinie X27: Projekt lässt auf sich warten

„Mit der Linie X27 plant die Stadt eine wichtige Querverbindung im Hamburger Osten, die die Fahrzeiten deutlich verkürzen wird“, sagt der Hamburger SPD-Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter. „Dauert die Fahrt vom Bahnhof Rahlstedt bis zur S-Bahn Poppenbüttel derzeit mit der Buslinie 24 bis zu 40 Minuten, wird die Linie X27 deutlich schneller ihr Ziel erreichen. Der öffentliche Verkehr wird auf dieser Tangentialverbindung damit konkurrenzfähig zum Auto“, ist er überzeugt.

Das Projekt lässt allerdings auch schon länger auf sich warten: Bereits 2021 hatte die Wandsbeker Bezirksversammlung beschlossen, dort eine neue Express-Buslinie einzurichten. Als Grund für die Verzögerung nannte der Senat zuletzt unter anderem die durch Corona zunächst gesunkene Nachfrage in Bus und Bahn.

Wann geht die neue Buslinie X27 in Betrieb?

Wann jetzt tatsächlich die ersten Busse auf der Strecke unterwegs sein werden, steht laut Buschhüter (immer noch) nicht fest. Nur eins ist sicher: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird es noch nicht soweit sein. Im besten Fall spricht der Bürgerschaftsabgeordnete vom Laufe des Jahres 2025.

Der genaue Linienverlauf im Detail: Bahnhof Bergedorf – Lohbrügger Kirchstraße (HAW) – Krusestraße – BG-Klinikum Boberg – Boberg – Kirchlinden/Billstedter Hauptstraße – U-Bahn Billstedt – Schiffbeker Höhe – Aschenputtelstraße – Schiffbeker Weg – Kuehnstraße – S Tonndorf (Studio Hamburg) – S Tonndorf (Euckensstraße) – Am Pulverhof – Birkenallee – Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg) – Schierenberg – Berner Stieg (U-Bahn Berne) – Beim Farenland – Saseler Bogen – Saseler Kamp – Saseler Markt – Stadtbahnstraße – AEZ – S Poppenbüttel – Grotenbleken – Schulbergredder – Poppenbütteler Markt – Vörstekoppel – Ulzburger Srtaße – Sandkuhlenkoppel – Poppenbütteler Bogen.