Wenn es um eine gute Bus- und Bahnanbindung geht, müssen Lurup und Osdorf im Hamburger Westen immer wieder hinten anstehen: Auf die S-Bahn warten die Bewohner schon seit 50 Jahren, aber vor 2040 wird die Strecke wohl nicht in Betrieb gehen – und selbst das ist noch optimistisch gerechnet. Als Alternative untersucht die Verkehrsbehörde jetzt ein sogenanntes „Hochleistungs-Bussystem“ für die Stadtteile. Was bedeutet das genau und wie konkret sind die Planungen inzwischen?

Die Grindelallee im Stadtteil Rotherbaum ist eine unglaublich breite Straße: Pro Richtung haben die Autofahrer zwei Spuren Platz und auch die Busse des HVV fahren größtenteils auf ihrer eigenen Fahrbahn. So soll verhindert werden, dass die dicht getakteten Linien 4 und 5 im Stau stehen und im Feierabendverkehr ihre Fahrgäste nicht pünktlich aufsammeln können.

An der Grindelallee haben die Busse bereits an einigen Stellen eine eigene Fahrspur pro Richtung. Patrick Sun An der Grindelallee haben die Busse bereits an einigen Stellen eine eigene Fahrspur pro Richtung.

Vor dieser Problematik steht währenddessen zum Beispiel der Express-Bus X3, der von Schenefeld über Lurup bis in die City zur U-Bahnstation Meßberg fährt. Eine praktische Verbindung – auf der Luruper Chaussee kommen die Fahrzeuge bei dichtem Verkehr allerdings nur sehr langsam voran.

Was ist ein „Bus à haut niveau de service“?

Deshalb lässt die Verkehrsbehörde gerade ein „Hochleistungs-Bussystem“ von Schenefeld aus über die Strecke Luruper Hauptstraße, Luruper Chaussee, Bahrenfelder Chaussee und Stresemannstraße bis nach St. Pauli untersuchen. Zunächst hatte „Nahverkehr Hamburg“ berichtet. Dieses soll laut Verkehrsbehörden-Sprecher Dennis Heinert nach dem französischen Vorbild eines „Bus à haut niveau de service“ (BHNS) umgesetzt werden.

Im französischen Metz haben die Busse bereits seit vielen Jahren eigene breite Fahrspuren. Imago Im französischen Metz haben die Busse bereits seit vielen Jahren eigene breite Fahrspuren.

Diese BHNS – oder auf deutsch „Bus von hoher Servicequalität“ – sind in französischen Städten wie Metz oder Cannes schon jahrelang Realität. Das eindrucksvollste Beispiel ist der Boulevard Carnot in Cannes, der bis 2009 eine reguläre vierspurige Straße war. Dann entschied sich die Stadt, den Autofahrern auf jeder Seite eine Spur wegzunehmen und diese in der Mitte in Bus-Fahrstreifen umzuwandeln.

Google-Maps Bilder von April 2023: Die Boulevard Carnot in Cannes hat zwei Fahrspuren in der Mitte – nur für den Busverkehr. Screenshot Google Maps Google-Maps Bilder von April 2023: Der Boulevard Carnot in Cannes hat zwei Fahrspuren in der Mitte – nur für den Busverkehr.

Diese sind sowohl farblich als auch baulich von den Autos getrennt. Laut französischen Medien wurde dadurch nicht nur die Fahrtzeit der Busse reduziert, seitdem sind auch viel mehr Fahrgäste damit unterwegs. Lyon und Nizza planen derzeit ebenfalls ein derartiges BHNS-System.

Wie könnte Hamburg das Modell umsetzen?

Wie wird das Hamburger Modell nach diesem Vorbild aussehen? Laut Heinert soll bei den Planungen vor allem die Zuverlässigkeit des Busverkehrs im Vordergrund stehen. Dazu kommen unter anderem ausreichende Gehwegbreiten und Überquerungen für Fußgänge, attraktive Radwege aber auch ein weiterhin guter Verkehrsfluss für Autos. „Eine Führung des Busverkehrs auf Bus-Sonderstreifen ist dabei ein wichtiges Ziel“, erklärt der Sprecher. „Wo dies aus Platzgründen nicht möglich ist, sollen Alternativen entwickelt werden.“ Welche? Das steht noch nicht fest.

Es zeichnet sich also schon ab, dass die Busse auf ihrem Weg in die Schanze keine durchgehenden, eigenen Fahrstreifen bekommen. Auch wenn das für die Fahrgäste natürlich am effizientesten wäre. Mehr Klarheit soll die Machbarkeitsstudie geben, deren Ergebnisse die Verkehrsbehörde für Ende des Jahres erwartet. Erst dann könne es in die konkrete Auswertung und Planung gehen.

Dass bei der Öffi-Situation für die Osdorfer und Luruper etwas passieren muss, ist derweil unbestritten. Wie die Antwort der Verkehrsbehörde auf einen Antrag der Altonaer Grünen zeigt, leben in den beiden Stadtteilen 17 bis 20 Prozent mehr als 480 Meter von einer Bushaltestelle sowie 95 Prozent mehr als 720 Meter von einer Bahnstation entfernt.