Unbekannte bemalen Holocaust-Mahnmal in Hamburg

Fünfeinhalb Meter lang, zwei Meter hoch und zwei Meter tief: Die „Black Form – Dedicated to the Missing Jews“ auf dem Platz der Republik in Altona-Altstadt ist kaum zu übersehen. Umso auffälliger sind die weißen Kreidebemalungen, die seit einigen Tagen auf dem schwarzen Denkmal für die ermordeten Juden im Bezirk prangen. Aufgetaucht sind sie ausgerechnet in der Woche des Tags der Befreiung vom Nationalsozialismus.

Was genau die Bemalungen darstellen sollen, kann man nicht erkennen. Die Ornamente aus Strichen und Schnörkeln bedecken fast die gesamte Vorderseite des Denkmals. Auf einer Seite steht außerdem „Alina und ihr Vater waren hier“. Bei Passanten sorgten die Kreidekringel für Verwunderung.

Bezirksamt Altona lässt Mahnmal säubern

Das Denkmal aus dem Jahr 1989 vor dem imposanten Altonaer Rathaus erinnert an die jüdische Gemeinde in Altona, deren Mitglieder während des Zweiten Weltkriegs fast vollzählig ermordet wurden, sowie an die Kinder und Enkel, die wegen des Holocaust nie geboren wurden. Dass die Schmierereien kurz vor dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus aufgetaucht sind, ist deshalb besonders unverständlich.

Dem Bezirksamt Altona waren die Bemalungen bisher noch nicht aufgefallen, sie befinden sich auf der Seite, die dem Rathaus abgewandt ist. „Der Bezirk hat keine Kenntnis darüber, wann und von wem die Schmierereien erfolgten. Das Bezirksamt wird diese aber entfernen und ein Abwaschen veranlassen“, sagt Pressesprecher Mike Schlink.