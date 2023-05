Es gibt sicherlich schönere Orte als Schenefeld. Hamburger besuchen die 19.000-Seelen-Gemeinde meist nur dann, wenn einmal im Monat Antikmarkt im EKZ Stadtzentrum Schenefeld ist. Dort gleich um die Ecke befindet sich auf dem sogenannten „Altmann-Gelände“ am Kiebitzweg ein „Lost Place“. Dort will ein Hamburger Unternehmer eigentlich bauen, doch seit Jahren tut sich nichts.

Für Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) ist die verlassene Immobilie schlicht ein „Schandfleck“, welcher dringend beseitigt werden sollte. Vor Ort fällt dann zunächst ein Gebäude aus den 1960er Jahren ins Auge an dessen Fassade der Putz blättert. Es handelt sich hier um das Verwaltungsgebäude einer Packmaschinenfabrik. Von 1969 bis 1995 wurde in einem Flachbau dahinter produziert. Warum nur geschieht in dieser zentralen und verkehrsgünstigen Lage nichts?

Das langgezogene aufgegebene Werkstattgebäude Florian Quandt Das langgezogene aufgegebene Werkstattgebäude

Hamburger Firma hatte hier mal ganz große Pläne, aber nun geschieht nichts

Bereits seit 2016 befindet sich das etwa 10.000 Quadratmeter große Grundstück im Eigentum einer Hamburger Firma.

Die Pläne: Bau eines Neubau-Riegels in L-Form am Kiebitzweg. Zur Straßenseite hin sollten Büros entstehen, dahinter dann bis zu 100 Wohnungen. Angrenzend ans Parkhaus des EKZ waren vier kleinere dreigeschossige quadratische Wohnblöcke geplant. Doch die Vorstellungen des Investors, beispielsweise was die Größen der Wohnungen anging, deckten sich nicht mit denen der Stadt Schenefeld. Es kam bis heute nicht zur Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrags.

Vernachlässigte Grünpflanzen im ehemaligen Verwaltungsgebäude. Florian Quandt Vernachlässigte Grünpflanzen im ehemaligen Verwaltungsgebäude.

Scheint so, als ob die Schenefelder noch einige Jahre mit dem „Lost Place“ in ihrem Stadtzentrum leben müssen.