Kurz nach Schließung: Hamburger Techno-Club hat neue Location gefunden

Gute Nachrichten für Hamburgs Techno-Fans: Der kürzlich geschlossene Club „PAL“ hat offenbar einen neuen Standort gefunden. Die künftigen Räumlichkeiten befinden sich wieder ganz in der Nähe der Messe.

Das „PAL“ ist zurück. Auf der Club-Homepage kündigten die Betreiber die erste Veranstaltung im neuen Jahr an: Am 7. März soll wieder gefeiert werden, und zwar im Congressplatz 2 direkt am Bahnhof Dammtor und dem CCH. Hinter der Adresse verbirgt sich ein flacher Vorbau des Hotels Radisson Blu.

St. Pauli: Technoclub „PAL“ hat neue Heimat gefunden

Seinen alten Standort in der Karolinenstraße neben dem Fernsehturm hatte der Club Ende 2023 nach neun Jahren aufgegeben. Fans hatten sich in den sozialen Medien bestürzt über die Schließung geäußert.

Die Gründe für die Schließung blieben undurchsichtig. Gleichzeitig hatten die Betreiber aber angekündigt, sich nach einer neuen Örtlichkeit umzusehen. Das ist offensichtlich gelungen. (doe)