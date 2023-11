Die Hamburger Clubszene kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach langem Bangen um die Sternbrücken-Locations („Waagenbau“, „Fundbureau“, „Beat Boutique“), hat jüngst das „PAL“ angekündigt, zum Januar 2024 seine Türen zu schließen. Für Techno-Begeisterte geht damit ein beliebtes Angebot in der Stadt verloren – mal wieder.

Es sind wahrlich keine guten Nachrichten für Hamburger Nachtschwärmer: Am Donnerstag kündigte der Technoclub „PAL“ via Instagram an, zum Januar 2024 zu schließen. Die Begründung der Betreiber blieb undurchsichtig: Aufgrund der aktuellen Situation und aus verschiedenen Gründen könne man die Idealvorstellung eines Clubs am derzeitigen Standort nicht verwirklichen, heißt in der Ankündigung.

St. Pauli: Technoclub „PAL“ kündigt Schließung an

Das „PAL“ gibt es bereits seit neun Jahren. Es befindet sich in einem alten Backsteinbau an der Karolinenstraße, direkt bei den Messehallen. In der Hamburger Technoszene ist der Club eine feste Größe.

Im Dezember wolle man noch ausgelassen feiern, ab dem 1. Januar soll dann an der Karolinenstraße für immer Schluss sein. Laut des Beitrags ist geplant, sich nach einer neuen Örtlichkeit umzusehen – falls das klappen sollte, könnte das „PAL“ doch noch eine Zukunft haben.

Auf Instagram zeigten sich User einhellig bestürzt über die angekündigte Schließung. So schrieb der Account des „Südpol“, ebenfalls ein Technoclub: „Das sind sehr traurige Nachrichten für unsere Hamburger Clublandschaft! Wir fühlen mit Euch und hoffen, dass ihr schnell schnell einen neuen Ort findet.“

Dabei sind Technofans in Hamburg Schließungs-Frust gewohnt: 2019 musste der ausgesprochen beliebte Club „Moloch“ im Oberhafenquartier nach nur vier Jahren dichtmachen.

Der direkte Nachfolger „Anderswelt“ hielt sich gerade mal ein Jahr. Mit dem angekündigten Ende des „PAL“ wird das Angebot für Feierwütige in der Stadt ein weiteres Stück kleiner.