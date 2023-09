Bravo-Party, Alster-Kino und alte Schätze: Die besten Tipps fürs Wochenende

Das nächste Wochenende steht vor der Tür und damit jede Menge Party, Kultur und Spaß. Damit Sie auch wissen, wo Sie das finden, hat die MOPO die spannendsten Termine und Tipps für Sie zusammengestellt. Genießen Sie das vielleicht letzte spätsommerliche Wochenende!

An der Alster wurde das Wochenende bereits am Donnerstag eingeleitet. Beim Binnenalster Filmfest werden bis Sonntag jeweils um 20.15 Uhr Filme gezeigt – auf einer schwimmenden Leinwand.

An der Binnenalster heißt es seit Donnerstag: Open Air Kino! dpa An der Binnenalster heißt es seit Donnerstag: Open Air Kino!

Am 16. September können sich die Gäste des Binnenalster Filmfests am Jungfernstieg auf eine Live-Übertragung der Spielzeiteröffnung der Staatsoper Hamburg freuen. Und das Beste: Alles ist kostenlos. Essen und Getränke können vor Ort gekauft werden.

Wochenende in Hamburg: Quiz, Party und Food Festival

Bei „So ne Art Quiz“ können Teams aus drei bis sechs Leuten im „Kultur & Gut“ in Ottensen gegeneinander antreten. Die Fragen kommen aus dem Design-, Kunst- und Kulturbereich, zu gewinnen gibt es einen Shopping-Gutschein im Wert von 100 Euro und viele weitere Preise. Die Anmeldung zu dem Quiz ist kostenlos möglich unter https://kugu.space/kugu-events/.

„Kultur & Gut“ lädt am Freitagabend zu „So ne Art Quiz“. Kultur und Gut „Kultur & Gut“ lädt am Freitagabend zu „So ne Art Quiz“.

Zu einer der letzten Open Air Partys in diesem Sommer lädt am Samstag die DJ Nina Hepburn auf den Jupiter in der Mönckebergstraße. Um 18 Uhr geht es los, Tickets gibt’s nur noch an der Abendkasse. Schnell sein lohnt sich!

Vor dem Museum der Arbeit gibt es am Samstag mal wieder Kulturflohmarkt. Museum der Arbeit Vor dem Museum der Arbeit ist am Samstag mal wieder Kulturflohmarkt.

Der Kulturflohmarkt direkt am Museum der Arbeit in Barmbek findet an wenigen Samstagen im Jahr statt – auch an diesem. Von Second-Hand-Klamotten bis hin zu altem Trödel findet man hier alles. Die Verkaufszeit geht von 9 bis 16 Uhr.

Das Docks auf St. Pauli lädt am Samstag ab 22 Uhr zur Bravo Hits Party. Ein offizieller Bravo Hits DJ entführt Sie mit den Lieblingssongs der 90er, 2000er und aus den aktuellen Charts in die eigene Vergangenheit und Jugend. Tickets gibt es online ab 15 Euro unter https://www.cartel-events.de/event/20230916hamburg/. Als Bonus erwartet Sie kultige Deko und eine Foto-Aktion mit Trash Outfits.

Das Docks am Spielbudenplatz lädt am Samstagabend zur Bravo Hits Flashback Party. Docks Das Docks am Spielbudenplatz lädt am Samstagabend zur Bravo Hits Flashback Party.

Das Open Mouth Festival sorgt von Donnerstag bis Montag für Gaumenfreuden bei den Hamburgern. Restaurants und Bars präsentieren spezielle Gerichte und Drinks, außerdem gibt es verschiedene Events in der Stadt, wie das „Green Food Festival“ oder die „Beer Week“. Im „Heartquarter“ im Oberhafenquartier gibt es jeden Tag Verkostungen, Vorträge und Musik. Das genaue Programm finden Sie auf der Webseite https://openmouth.hamburg/.

Literaturfest und Flohmarkt: Wochenendtipps Hamburg

Wer mehr auf Literatur steht, wird auf dem Harbourfront Literaturfestival glücklich. Das Festival beginnt am Donnerstag und geht noch bis zum 7. November. Zum 15. Mal kommen internationale Autoren, Musiker und Schauspieler nach Hamburg, um eine ganze Bandbreite an literarischen Werken zu präsentieren. Die einzelnen Termine finden Sie auf der Webseite des Festivals: https://harbourfront-hamburg.com/programm.

Einen entspannten Abschluss findet das Wochenende beim Flohmarkt auf der Isestraße am Sonntag. Vom Eppendorfer Baum bis zum Grindelberg werden alte Schätze zu günstigen Preisen abgegeben. Der Verkauf beginnt um 9 und endet um 16 Uhr. Zwischen 7.30 und 9 Uhr kann man noch Restplätze für seinen eigenen Stand ergattern. (prei)