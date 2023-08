Was soll das denn? An diesem Hochspannungsmast hängt ein Fahrrad

Was soll das denn? An einem Hochspannungsmast bei Bergedorf hing am Sonntag plötzlich ein Kinderfahrrad in luftiger Höhe. Weshalb? Das stellte auch die Polizei vor ein Rätsel.

Das Kinderfahrrad hing in gut 30 Metern Höhe an einer Querstrebe des Hochspannungsmastes, der zwischen Bergedorf und Reinbek (Kreis Stormarn) steht. Befestigt hatten die Unbekannten es mit Kabelbindern.

Hamburg: Kinderfahrrad hängt plötzlich am Strommast

Wie das Fahrrad da hoch kam und wer dafür verantwortlich ist? Das blieb vorerst unklar. Die Polizei kümmerte sich zunächst darum, das Kinderrad wieder auf den Boden zu holen.

Die Kletteraktion war in jedem Fall lebensgefährlich – nicht nur aufgrund der Höhe: Am Mast warnen Schilder vor Hochspannung. Durch die Leitungen fließen mehrere 10.000 Volt. (fbo)