Kulturtipp: Hier gilt am Feiertag freier Eintritt in Hamburg

Verborgene Schätze entdecken, spektakuläre Kunstwerke bestaunen und selbst Teil der Geschichte werden: All das geht kostenlos unter dem Motto „See for Free“ am Reformationstag, dem 31. Oktober, in mehr als 40 Hamburger Museen. An vielen Orten gibt es außerdem spannende Führungen, Lesungen und ein buntes Kinderprogramm.

„Der Tag der Reformation hat sich in Hamburg längst als Museumstag etabliert“, sagt Jana Schiedeck, Staatsrätin für Kultur und Medien. „Dieses Jahr öffnen am 31. Oktober so viele Hamburger Museen und Ausstellungshäuser wie noch nie zuvor bei freiem Eintritt ihre Türen.“ Ob Morse-Workshop im Hafenmuseum, Führung auf Plattdeutsch im Rieck Haus oder Familienführung in der Kunsthalle – am Tag der Reformation soll in den über 40 Museen für alle etwas dabei sein.

Tag der Reformation: Hamburgs Museen kostenlos erleben

Neu dabei sind in diesem Jahr das Informationszentrum Energieberg Georgswerder, das Montblanc Haus in Altona, der Retro-Spiele-Club in Horn sowie das Zaubermuseum Bellachini in St. Georg.

Weitere Informationen zum Programm gibt es online, hier können auch Sonderausstellungen und einzelne Veranstaltungen der teilnehmenden Museen in einen persönlichen Stundenplan eingefügt werden. (mp)

Diese Hamburger Museen sind dabei: