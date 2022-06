Aus nach 40 Jahren: Kult-Tankstelle in Hamburg dicht

„Pinke sparen“: Der Werbespruch der preiswerten „Pink-Tankstelle“ an der Julius-Vosseler-Straße in Lokstedt war legendär. Doch nun hat die Kult-Tanke in Lokstedt nach 40 Jahren dichtgemacht.

Als die MOPO die bereits seit dem 1. Juni geschlossene Tankstelle aufsucht, treffen die Reporter auf eine eher wortkarge ältere Dame. „Die Schließung hat personelle und krankheitsbedingte Gründe“, äußert sie knapp. Mehr möchte sie nicht sagen. Die angeschlossene freie Autowerkstatt auf dem Gelände macht aber weiter.

Tankstelle in Lokstedt: Taxifahrer waren Stammkunden

Alle Sparfüchse unter Hamburgs Autofahrern kannten die freie Tankstelle an der Ecke Julius-Vosseler-Straße/Vizelinstraße. Es hielt sich lange das Gerücht, dass nirgendwo der Sprit preiswerter sei als hier. Deswegen zählten auch Hunderte Hamburger Taxifahrer zu den Stammkunden.

Ein verwittertes Schild preist noch die günstigen Arbeiten der Werkstatt an.

Doch mit Benzin allein kann heutzutage kein Tankstellen-Betreiber mehr genug Gewinn machen. Die Margen sind viel zu gering. Der Shop-Verkauf von Kaffee, Eis oder Alkohol ist die wichtigste Einnahmequelle für jeden Tankstellen-Chef. Und hier war „Pink Tank“ mit seinem kargen Angebot nicht mehr zeitgemäß.

Was aus dem Tankstellen-Areal wird, ist ungewiss. Der zuständige Bezirk Eimsbüttel wird vermutlich den Bau von Wohnungen anregen.