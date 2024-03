Kostenloses Deutschlandticket für Hamburgs Schüler

Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen ab dem kommenden Schuljahr nicht nur kostenlos im HVV unterwegs sein, sondern auch kostenlos durch Deutschland fahren können. SPD und Grüne wollen das mit einem entsprechenden Antrag in der Bürgerschaft beschließen lassen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass ein Start im nächsten Schuljahr 2024/2025 gelingt”, hatte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bereits im Februar der MOPO über das kostenlose HVV-Schülerticket gesagt. Man sei behördenübergreifend in der Planung. Nur die Verzahnung mit dem Deutschlandticket müsse noch geklärt werden. Das wollen die Fraktionen von SPD und Grünen nun in ihrem aktuellen Antrag in die Hand nehmen.

Hamburg: Kostenloses Deutschlandticket für Schüler

„Der Senat wird ersucht, zum Schuljahr 2024/2025 die Einführung des kostenlosen Schülertickets für alle in

Hamburg lebenden Schüler:innen in Form des Deutschlandtickets vorzubereiten“, heißt es darin. Beschlossen werden soll der Antrag voraussichtlich in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 10. April 2024. Mit rot-grüner Mehrheit dürfte das auch klappen.

Das kostenlose Ticket für Schüler hatten SPD und Grüne schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Schrittweise hatte der Senat den Preis für die Schülerkarte bereits reduziert, seit Mai 2023 liegt er bei 19 Euro im Monat. Schulkinder im Leistungsbezug mit Sozialrabatt können sogar jetzt schon gratis fahren.