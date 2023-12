Kostenfalle Parkhaus: Irre Preise am Hamburg Airport

Einmal am Hamburger Flughafen die falsche Einfahrt genommen – schon droht nach dem Urlaub eine böse Überraschung: Wer vor dem Abflug das Auto in den Parkhäusern P4 oder P5 abstellt, zahlt für zwei Wochen mehr als 500 Euro. In anderen Parkhäusern gleich nebenan ist es weniger als die Hälfte. Insgesamt ist das Parken in Hamburg so teuer wie an keinem anderen deutschen Flughafen.

Zwei Wochen kosten im Parkhaus P4 516 Euro und sogar 561 Euro im Parkhaus P5, hat der ADAC Hansa ausgerechnet – da ist die Erholung aus dem Urlaub schnell zunichtegemacht. Dass es auch anders geht, beweist der Stuttgarter Flughafen: Dort kostet die gleiche Parkdauer nur 125 Euro – weniger als ein Viertel des Hamburger Tarifs.

Der Grund für den krassen Unterschied: Im P4 und P5 in Hamburg wird kein Holiday-Tarif angeboten. Im Bereich P2, das im selben Gebäude wie das P4 liegt oder im P1, welches gerade mal 150 Meter weiter entfernt liegt, gibt es hingegen Extra-Tarife für Dauerparker. Prompt reduzieren sich die Parkkosten für 14 Tage auf immer noch happige 183 bis 199 Euro.

Parkgebühren am Hamburg Airport bundesweit am höchsten

Wer sein Auto hingegen für einen Kurztrip nur drei Tage stehen lässt, zahlt am Helmut-Schmidt-Flughafen im „Weekend-/Summerspecial-Tarif“ 55 Euro. Das ist zwar deutlich günstiger als der Normaltarif (93 Euro). Aber immer noch teurer als beispielsweise München, wo für die gleiche Leistung nur 49 Euro verlangt werden.

Auch wer sein Auto weiter weg parkt und den Shuttle-Service nimmt, zahlt in Hamburg am meisten. Mit 138 Euro ist der Service in Hamburg fast doppelt so teuer wie in Berlin. Das Taxi ist da sogar günstiger: Die Hin- und Rückfahrt von der Innenstadt zum Flughafen belastet das Urlaubskonto mit rund 60 Euro.

Zum Vergleich: Wer auf den Extra-Komfort verzichtet und mit Bahn oder Bus zum Flughafen fährt, zahlt für die Strecke vom Hauptbahnhof zum Terminal und zurück für eine vierköpfige Familie 18,24 Euro.

Der ADAC rät: Wer am Flughafen parken möchte, sollte gerade zu den Feiertagen seinen Parkplatz rechtzeitig buchen, um mögliche Rabatte zu bekommen. Beim Shuttle-Parken sollten insbesondere Familien genau nach versteckten Kosten fahnden. So sind manchmal nur drei Personen im Shuttle-Transfer inklusive oder für den Kindersitz wird ein Aufpreis verlangt. (mp)