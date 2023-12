Google-Ranking: Das hat Hamburger in diesem Jahr am meisten interessiert

Was haben Hamburger in diesem Jahr am häufigsten bei Google gesucht? Und welche Hamburg-Themen waren bei Nutzern der Suchmaschine am meisten gefragt? Die MOPO fasst die Trends 2023 zusammen.

Bei den Nachrichten beherrschte der Nahost-Konflikt das Nutzer-Interesse. Obwohl Israels Krieg gegen den Hamas-Terror erst Anfang Oktober, also vor rund zwei Monaten begann, ist er bei Hamburger Nutzern das meistgesuchte Thema des Jahres. „Krieg in Israel und Gaza“ liegt vor dem zweitplatzierten Suchbegriff „Erdbeben Türkei“ sowie „Till Lindemann“, „Hamburg Flughafen“ und „Lützerath“ auf den Plätzen drei bis fünf.

Bei den Serien war vor allem der Öko-Thriller „Der Schwarm“ von Interesse. Dahinter liegen „One Piece“ (Platz zwei) und „Gestern waren wir noch Kinder“ (3).

„Der Schwarm“ war 2023 das meistgesuchte Thema in Bezug auf Serien bei Hamburger Google-Nutzern. picture alliance/dpa/ZDF/Staudinger + Franke „Der Schwarm“ war 2023 das meistgesuchte Thema in Bezug auf Serien bei Hamburger Google-Nutzern.

Anteil nahmen die meisten Hamburger Google-Nutzer am Tod von Matthew Perry. Die zweitmeisten Anfragen zu verstorbenen Prominenten und Medienpersönlichkeiten gab es zu Soul-Göttin Tina Turner, die drittmeisten zu Model Tatjana Patitz.

Hamburger Google-Ranking: Till Lindemann gefragtester Star

Der gefragteste lebende Promi war in diesem Jahr der umstrittene Rammstein-Frontmann Till Lindemann (Platz eins). Dahinter stehen Djamila Rowe (2) und Iris Klein (3) im Ranking.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: OMR 2024 verpflichtet prominente Redner

Bei den Filmen verweist das zeitgeschichtliche Drama „Oppenheimer“ den anderen großen Blockbuster des Sommers, „Barbie“, auf den zweiten Platz. Das Science-Fiction-Spektakel „Avatar 2“ schaffte es nur auf Platz drei.

Google: Alexander Zverev meistgesuchter Hamburger Promi

Bei den Hamburger Promis, nach denen Google-Nutzer deutschlandweit am häufigsten gesucht haben, führt in diesem Jahr Tennis-Star Alexander Zverev die Hitliste an. Dahinter folgen Rapperin Shirin David auf Platz zwei und Panikrock-Urgestein Udo Lindenberg auf dem dritten Platz. Die gesamten Top Ten:

1. Alexander Zverev

2. Shirin David

3. Udo Lindenberg

4. Til Schweiger

5. Barbara Schöneberger

6. Steffen Henssler

7. Johannes Oerding

8. Otto Waalkes

9. Markus Lanz

10. Judith Rakers



Das Geiseldrama Anfang November war sicherlich einer der Gründe, warum „Flughafen“ in diesem Jahr der häufigste Suchbegriff mit Hamburg-Bezug war. dpa Das Geiseldrama Anfang November war sicherlich einer der Gründe, warum „Flughafen“ in diesem Jahr der häufigste Suchbegriff mit Hamburg-Bezug war.

Und was suchten Google-Nutzer deutschlandweit in Bezug auf Hamburg am häufigsten? Der Flughafen war der Begriff mit den meisten Anfragen – die kamen aber vermutlich nicht nur von Urlaubern: Das Geiseldrama auf dem Vorfeld des Airports Anfang November, das bundesweit für Aufsehen sorgte, dürfte auch dazu beigetragen haben. Die gesamten Top Ten der Hamburg-Suchbegriffe im Überblick: