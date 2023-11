Kommt ein Weihnachtsbaum geflogen: Die Alstertanne ist wieder da!

Sie waren in „weihnachtlicher Mission unterwegs”: In der Nacht zu Montag wurde Hamburgs größter Weihnachtsbaum am Ufer auf einem schwimmenden Anleger in Position gebracht. Die Alstertanne sorgt jedes Jahr für festliche Stimmung an der Binnenalster.

Von dem typisch Hamburger Wetter mit ordentlich Regen ließen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Berliner Tor und die Transportfachleute nicht abhalten: Sie brachten die große Alstertanne zur Lombardsbrücke und hievten sie von dort mit einem Kran auf das Ponton – gar kein leichtes Unterfangen, schließlich ist die Nordmanntanne rund 15 Meter hoch. Passanten bescherte das den ungewöhnlichen Anblick einer senkrecht schwebenden Riesen-Tanne.

Hamburg: Weihnachtsstimmung in der City

Auch im Rest der City gehen die Weihnachtsvorbereitungen voran: Vielerorts hängt bereits die Weihnachtsbeleuchtung. Am 23. November öffnen zudem die ersten Weihnachtsmärkte – bis dahin wird die Alstertanne hübsch gemacht und mit Lichterketten geschmückt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Weihnachtsmärkte: Wo es schon Glühwein gibt – drei öffnen am Montag!

Die Alstertanne ist seit mehr als 20 Jahren Hamburger Tradition: Dort, wo im Sommer die Alsterfontäne sprudelt, leuchtet in der Adventszeit bis Anfang Januar Hamburgs größter Weihnachtsbaum. (ncd)