„Königin der Meere“: Berühmtes Kreuzfahrtschiff feiert Geburtstag in Hamburg

Geburtstagsparty für einen besonderen Gast: Im Hamburger Hafen hat am frühen Mittwochmorgen die „Queen Mary 2“ festgemacht. Der runde Geburtstag des Schiffs soll gebührend gefeiert werden.

Das Kreuzfahrtschiff der britischen „Cunard Line“ machte am Mittwoch gegen 6.30 Uhr am Terminal Steinwerder fest. Dort soll es schon am Abend wieder ablegen, wie der NDR berichtet. Doch bis dahin wird gefeiert: Schließlich ist die „Queen Mary 2“ gerade 20 Jahre alt geworden.

Hamburg: „Queen Mary 2“ feiert Geburtstag im Hafen

In dieser Zeit überquerte das 345 Meter lange Schiff immer wieder den Atlantik – fast 400 Mal! In Hamburg legte es dabei regelmäßig an, auch für Reparaturen bei „Blohm + Voss“. Ihren ersten Hamburg-Besuch machte die „Queen Mary 2“ am 19. Juli 2004.

Am Vormittag ist an Bord ein Empfang geplant, mit Live-Musik und geladenen Gästen. Falls es die Wetterlage hergibt, soll es dazu einen Abstecher zur „Elphi“ geben, bevor das Schiff abends wieder in See sticht. Der nächste Besuch in der Stadt ist für den 15. Oktober geplant. (mp)