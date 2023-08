Köhlbrandbrücke wird für 55 Stunden gesperrt

Wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Köhlbrandbrücke für ein ganzes Wochenende nicht befahrbar. Es ist eine Umleitung eingerichtet.

Von Freitag, 1. September, um 22 Uhr, bis Montag, 4. September, 5 Uhr, ist die Köhlbrandbrücke in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sind geplante Wartungs- und Reparaturarbeiten, teilte die Hamburg Port Authority (HPA) mit.

Köhlbrandbrücke gesperrt: Umleitung über Moorburg

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Dazu wird in beiden Richtungen eine Umleitung eingerichtet. In Richtung Westen sollen Fahrerinnen und Fahrer der Umleitung „U30“ folgen, in Richtung Osten der Umleitung „U40“.

Beide Umleitungen führen über den Roßdamm, den Neuhöfer Damm, den Rethedamm, die Hohe-Schaar-Straße, den Kattwykdamm, den Moorburger Hauptdeich, den Fürstenmoordamm, die Georg-Heyken-Straße, die Waltershofer Straße, die Vollhöfener Weiden und die Finkenwerder Straße (Reihenfolge Richtung Westen).

Das könnte Sie auch interessieren: Köhlbrandbrücken-Streit: Geheimes Dokument aufgetaucht – wurde im Hafenamt getrickst?

Für Verkehrsteilnehmende mit dem Ziel Container Terminal Tollerort (CTT) oder Hafengebiet „Ross“ wird eine Umleitung über die Nippoldstraße eingerichtet. (fbl)