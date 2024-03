Kiosk statt Kameras: Das kommt ins Wiesenhavern-Haus an der Mö

Seit einem Jahr ist das traditionsreiche Fotogeschäft Wiesenhavern an der Mönckebergstraße verwaist. Die Suche nach einem Nachmieter gestaltete sich als äußerst schwierig – doch nun ist sie beendet: Eine Schweizer Convenience-Kette zieht ein. Im Nachbarladen herrscht dagegen weiter Leerstand.

Da, wo früher hochwertige Kameras verkauft wurden, soll es ab dem Spätsommer Kaffee, Wraps, Snacks und Co. zum Sofort-Verzehr geben. Das Schweizer Unternehmen Avec folgt als Nachmieter auf „Das Fotohaus Wiesenhavern“, das im März vergangenen Jahres an den Domplatz umgezogen ist. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Auch Büros sind geplant

Warum sich die Suche so lange hingezogen hat, erklärt Sebastian Klein von „Maßmann & Co“, die das Objekt vermittelt haben, in dem Bericht so: „Die schwierige Lage im Einzelhandel führt zu längeren Leerständen. Auch eine Neuvermietung an der Mönckebergstraße ist kein Selbstläufer mehr.“ Avec wird aber nur das Erdgeschoss auf 85 Quadratmetern beziehen, in den oberen Etagen sollen Büroflächen entstehen.

Die Kette gehört zur Valora-Gruppe, die in Deutschland unter anderem durch Geschäfte wie Backwerk oder Ditsch bekannt ist. Für Avec ist der Laden in der Mönckebergstraße der erste in Hamburg – in Deutschland betreiben sie ansonsten nur Läden in Stuttgart und Düsseldorf, ein weiterer soll in Lübeck folgen.

Noch nicht neu vermietet ist das Nachbargeschäft des ehemaligen Fotohauses, in dem bis vor kurzem Bonprix verkauft hat.