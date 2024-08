Kiefer gebrochen, Zahn ausgeschlagen: brutale Attacke auf dem Kiez

Ein verletztes Auge, ein gebrochener Kiefer, ein abgebrochener Backenzahn: Das ist die Bilanz einer brutalen Attacke auf dem Kiez. Der mutmaßliche Schläger steht ab Freitag vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche Körperverletzung in zwei Fällen vor.

Am Abend des 1. April 2023 soll der Angeklagte in einer Gaststätte am Hamburger Berg einem Mann einen Kopfstoß ins Gesicht versetzt haben. Das alkoholisierte Opfer wurde dadurch am Auge verletzt und ging zu Boden.

Hamburg: Mutmaßlicher Kiezschläger steht vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft mischte sich ein Zeuge ein und stellte den Angeklagten zur Rede, woraufhin dieser dem Zeugen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Mann verlor das Bewusstsein, erlitt einen Kieferbruch und verlor ein Stück seines Backenzahns.

Der Prozess beginnt am Freitag um 10 Uhr vor dem Amtsgericht Hamburg im Strafjustizgebäude. Für Körperverletzung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. (doe)