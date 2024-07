Kein Personal! Läden in beliebtem Einkaufszentrum schließen früher

Das Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf hat mit Personalmangel zu kämpfen. Einige Läden müssen jetzt sogar ihre Öffnungszeiten verkürzen. Das sagt der Manager des Einkaufszentrums.

Eigentlich hat das Elbe-Einkaufszentrum an der Osdorfer Landstraße von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Einige Läden machen jetzt allerdings schon früher zu, wie das „Abendblatt“ berichtet. Aufgrund des akuten Personalmangels schließen einige Läden schon um 19 Uhr.

„Die Situation ist nicht planbar“, sagte Center-Manager Gerhard Löwe der MOPO. Viele Krankheitsfälle machten den Läden im Elbe-Einkaufszentrum zu schaffen, gerade in der Ferienzeit sei die Personaldecke dünn. Jetzt haben die Geschäfte Probleme, neue Kräfte zu finden. „Während Corona haben sich viele Menschen im Dienstleistungs-Sektor neue Jobs gesucht. Die sind bis jetzt nicht zurückgekommen.“

Bisher nur etwa fünf Prozent der Läden betroffen

Die Schließungen seien trotzdem nur Ausnahmen, sagt Löwe. Etwa zehn der 180 Läden seien betroffen, nicht einmal fünf Prozent. Und das seien eher kleinere Läden. „Die großen Ketten sind natürlich viel flexibler als kleine Läden mit nur wenigen Angestellten.“

Regulär haben alle Läden im Elbe-Einkaufszentrum von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind mit dem Einkaufszentrum vertraglich festgelegt, bei Abweichungen drohen Vertragsstrafen. Wegen des Personalmangels würden allerdings Ausnahmen gemacht, sagt Löwe. Wenn nicht genug Mitarbeiter:innen verfügbar sind, machen die betroffenen Läden eine Stunde früher zu. Das sei „von Tag zu Tag unterschiedlich.“

„Dann passen auch mal Wachleute auf den Laden auf“

Das Elbe-Einkaufszentrum unterstütze die Mieter:innen, die Personalnot in den Griff zu kriegen, so Löwe. Auf der Website, im Einkaufszentrum und bald auch auf Instagram und Facebook werbe das Einkaufszentrum für die Stellenausschreibungen der Läden. Im Zweifel helfen auch mal Sicherheitskräfte aus, „wenn nur eine Person im Laden ist und die mal um die Ecke muss. Dann passen auch mal Wachleute auf den Laden auf.“

Bisher deutet nichts darauf hin, dass sich die allgemeine Personalknappheit in Hamburg verbessert. Möglich also, dass sich die Wachleute an solche Einsätze gewöhnen müssen.