Immer mehr Schulschwänzer in Hamburg – Härtefällen droht bald Arrest

Die Zahl der Drückeberger ist so hoch wie nie. Schon jetzt, im ersten Drittel des Jahres, blieben mehr Kinder dem Unterricht fern als in den gesamten zwei Jahren zuvor. Die Schulbehörde sieht akuten Handlungsbedarf und hat einen neuen Maßnahmenkatalog erstellt: Der soll vor allem die Schulen selbst stärker in die Pflicht nehmen, strengere Kontrollen durchzuführen. Schwänzern drohen Bußgelder oder sogar Jugendarrest.

Die „Handreichung zum Umgang mit Schulpflichtverletzungen“, mag etwas hölzern klingen. Doch dahinter verbirgt sich die gut gemeinte Absicht, Schulschwänzern das Fernbleiben auszutreiben. Zum eigenen Wohl selbstverständlich, denn häufiges Fernbleiben vom Unterricht, führt oft zu „Schulversagen, Schulabbruch, Jugendarbeitslosigkeit und unglücklichen Lebensläufen“, so Schulsenator Ties Rabe (SPD) zur MOPO. Daher „reicht“ die Behörde den Schwänzern nun mit diesem verschärften Maßnahmenkatalog „die Hand“. Dieser wird in den kommenden Tagen an die Schulen geschickt und sieht folgendes vor:

Schüler ab 14 Jahren müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen und Jugendlichen, die besonders häufig fehlen, droht bis zu einer Woche Arrest im Jugendvollzug Hahnöfersand. Die Geldstrafen stiegen schon in den vergangenen Jahren dramatisch. Meist werden natürlich die Eltern der „Blaumacher“ zu Kasse gebeten. Zwischen 2020 und 2022 wurden Bußgelder in Höhe von 287.000 Euro verhängt.

Die Schulbehörde erhöht schon seit Jahren den Druck auf die Schulschwänzer. „Es ist keine Kleinigkeit, wir nehmen das Problem sehr ernst“, so Rabe. Noch 2006 verhängten Jugendrichter lediglich dreimal Jugendarrest für abwesende Schüler, im Jahr 2011 schon in 132 Fällen. Für Schwänzer, die ihre Strafen nicht zahlen, wird Beugearrest in Betracht gezogen. Trotz dieser Maßnahmen nimmt der Schulabsentismus rasant zu. Das legt jetzt eine Anfrage der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft nahe. Sabine Boeddinghaus, schulpolitische Sprecherin der Fraktion, kritisiert den bisherigen Lösungsansatz der Schulbehörde. „Die Repressionen müssen umgehend aufhören“, fordert sie.

Lehrer sollen zukünftig aufmerksamer sein

Die neue Version des Maßnahmenkatalogs wird eine genaue Checkliste enthalten, wie Lehrer sich verhalten müssen, wenn ihnen das Fernbleiben eines Schülers auffällt. Dazu soll die Anwesenheit der Schüler nicht nur zu Schulbeginn überprüft werden, sondern auch in den Folgestunden.

Bleibt ein Jugendlicher 20 Stunden lang unentschuldigt dem Unterricht fern oder erscheint an drei Tagen gar nicht, muss sofort die Schulaufsicht eingeschaltet werden. Früher kümmerten sich die Schulen, in Zusammenarbeit mit regionalen Beratungsstellen, selbst um das Problem – offenbar mit mässigem Erfolg.

Wer fehlt? Schulen müssen genaue Zahlen angeben

Bis 2012 musste keine der 80 Stadtteilschulen in Hamburg die Anzahl der Blaumacher melden, eine genaue Auflistung der Schulpflichtverletzungen gab es daher nicht. Vielleicht auch aus der Angst heraus, dass diese dem Ruf der jeweiligen Schule schaden könnte.

Daher ist es für die Behörde umso wichtiger, dass die überarbeitete Handreichung schnell umgesetzt wird. „Wir werden weiterhin daran arbeiten, dass die Schulen das Problem aufmerksam beachten, sorgfältig die Anwesenheit, der Kinder kontrollieren und sofort handeln, wenn es Anzeichen von Schulschwänzen gibt“, so Ties Rabe.