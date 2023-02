Kaum Schutzwirkung? Hamburger Klinikkonzern fordert Ende der Maskenpflicht

Derzeit herrscht nur noch in medizinischen Einrichtungen Maskenpflicht – und wenn es nach dem Hamburger Klinikriesen Asklepios geht, sollen nun auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen die Masken fallen. Die Verantwortlichen bei Asklepios berufen sich dabei auf eine Meta-Studie, die den Schutz von Masken in Zweifel zieht. Doch deren Autoren warnen selbst vor allzu weitgehenden Schlussfolgerungen aus ihren Daten, die teilweise weit vor der Pandemie erhoben wurden.

Es handelt sich um eine aktuelle Meta-Studie, die die Schutzwirkung von Masken in Frage stellen soll. Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken: „Diese Studienergebnisse decken sich mit unseren eigenen Erfahrungen und auch mit den Rückmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bestärken uns in unserer Forderung nach einem baldigen Ende der Maskenpflicht.“ Corona sei keine Pandemie mehr, die ständige Maskenpflicht deshalb eine überholte Sicherheitsmaßnahme.

Hamburg: Asklepios ist für ein baldiges Ende der Maskenpflicht

Das internationale Forschungsnetzwerk Cochrane hat in einer aktuellen Studie („Physical interventions to interrupt the spread of respiratory viruses“) die Ergebnisse von 78 Untersuchungen über den Nutzen von Masken zum Schutz vor Atemwegserkrankungen – unter anderem dem Corona-Virus – unter die Lupe genommen.

Studie: FFP2-Masken nicht besser als OP-Masken

Das Ergebnis: Das Tragen von Masken in der Bevölkerung hat wahrscheinlich keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das Auftreten von grippeähnlichen und Covid-19-ähnlichen Erkrankungen. Die Ergebnisse zeigten keine eindeutige Verringerung der Virusinfektionen der Atemwege durch die Verwendung von medizinischen oder chirurgischen Masken. In der Studie heißt es außerdem, dass OP-Masken ebenso gut schützen wie FFP2-Masken.

Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken, plädiert für ein Ende der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen. Asklepios Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken, plädiert für ein Ende der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen.

Eine Studie, die Masken grundsätzlich ihre Wirksamkeit gegen Ansteckung abspricht? Ein Traum für jeden Maskengegner. Doch so einfach ist es nicht: Selbst die Studienautoren warnen für dieser ausschließlichen Deutung, wie merkur.de zuerst berichtete. Denn: Bei der Veröffentlichung der Autoren Tom Jefferson (Oxford), Liz Dooney und Eliana Ferroni handelt es sich nicht um eine eigene Studie mit neuen Teilnehmern, sondern lediglich um eine Meta-Studie, bei der also bestehende Studien zum Thema „Minderung von Übertragungen bei Atemwegsinfektion“ untersucht wurden.

Das könnte Sie auch interessieren: Masken und Isolation: Corona-Regeln fallen auch in Hamburg früher als geplant

Eine Vielzahl der Studien wurde dabei vor 2016 erhoben und damit vor der Corona-Pandemie, wo nur wenig Leute überhaupt eine Maske trugen und diese oft als störend empfanden. Außerdem wurde weder überprüft, wie oft und gut die Masken getragen wurden, noch alle Erkrankungen durch Labortests bestätigt. Das Vertrauen in die eigenen Ergebnisse sei mäßig, schreiben die Autoren selbst. (vd)