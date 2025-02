Kaufen oder warten: Immobilienpreise in Hamburg fallen – aber wie lange noch?

Der Immobilienverband Deutschland hat seine Hamburger Mitgliedsunternehmen zur aktuellen Entwicklung bei Wohnungen und Häusern in Hamburg befragt.

Wer in Hamburg eine Immobilie kaufen will, sei es Wohnung oder Haus, beobachtet den Markt sehr genau und hofft auf ein Schnäppchen. Denn jahrelang kannten die Preise speziell in beliebten Quartieren nur eine Tendenz: die nach oben.

Allzu lange zögern sollte man am Wohnungsmarkt nicht, zumindest einer neuen Erhebung des IVD Nord (Immobilienverband Deutschland) zufolge: Hätten im vergangenen Sommer noch 60 Prozent der befragten Unternehmen fallende Preise bei Eigentumswohnungen gemeldet, seien es aktuell nur noch rund ein Drittel (35 Prozent): „Dies deutet auf eine Marktanpassung hin, bei der sich realistische Preisgestaltungen zunehmend durchsetzen.“ Dafür spreche auch, dass die Preisrückgänge zumeist substantiell seien: „79 Prozent der Befragten berichten von Preisnachlässen bis 20 Prozent.“

Wer nun aber auf das große Los in Eimsbüttel oder Ottensen, den Elbvororten oder den Walddörfern hofft, den dürfte eine weitere Einschätzung ernüchtern: Dort ist die Nachfrage hoch – ein großes Angebot gibt es aber primär in weniger nachgefragten Lagen.

Immobilien in Hamburg: Marktberuhigung bei Häusern

Ähnliches wie für Wohnungen gilt auch für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften: Auch hier ist die Quote der Preisrückgänge deutlich zurückgegangen, von 72 Prozent auf 41 Prozent. Anders als bei den Wohnungen scheinen die Rückgänge bei Häusern aber schon abzuflachen: „Während in den vergangenen Monaten starke Preiskorrekturen dominierend waren, deuten die aktuellen Ergebnisse darauf hin, dass sich der Markt zunehmend beruhigt.“

Potenzielle Käufer achten neben dem Preis weiterhin genau darauf, in welchem Zustand sich die Immobilien befinden: Nicht mehr die Frage Altbau oder Neubau, sondern die nach dem Sanierungs-/energetischem Zustand sei laut 62 Prozent (Wohnungen) bzw. 75 Prozent (Häuser) der Befragten entscheidend.