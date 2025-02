Das Gebäude an der Bismarckstraße 77-79 liegt in einer idyllischen Gegend mitten in Eimsbüttel, direkt neben dem Isebekkanal. Im Erdgeschoss sollte hier eine Unterkunft für minderjährige Geflüchtete entstehen, doch jetzt wurden die Bauarbeiten vorerst gestoppt – weil Nachbarn sich juristisch wehren. Erst vor knapp einem Monat hatten Anwohner in Winterhude eine Unterkunft für queere Geflüchtete verhindert. Die Linke ist empört – und macht nicht nur den Anwohnern, sondern auch dem Senat Vorwürfe.