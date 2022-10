Irre! Tausende suchen „Coco“: Katze büxt in Stuttgart aus – GPS-Signal aus Hamburg

Eine Karte zeigt den weiten Weg, den die Katze offenbar zurückgelegt hat: von ihrer Heimatstadt Stuttgart bis nach Hamburg. Der Besitzer hatte das Haustier mit einem GPS-Sender ausgestattet, um es jederzeit wiederfinden zu können – mit so einer weiten Reise hatte er aber wohl nicht gerechnet. Im Internet geht die Suche jetzt viral.

Als Katzenbesitzer Martin W. am Donnerstagabend auf den GPS-Tracker geschaut habe, sei das ein Schock gewesen, sagt er der MOPO: Den Daten nach hatte seine Katze „Coco“ 626 Kilometer zurückgelegt – von Stuttgart bis nach Hamburg. „Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass sie auf der A7 unterwegs war.“

Die Katze scheint von Stuttgart bis nach Hamburg gereist zu sein.

Tausende Menschen hoffen auf Rettung von „Coco“

Per Facebook-Aufruf sucht der Katzen-Besitzer nach dem Tier. Er teilt den „Reiseverlauf“ des Haustiers bis zum Schulterblatt in Hamburg, bittet um Hilfe. Unzählige Nutzer reagieren und suchen die Katze im Schanzenviertel – andere fiebern online mit: Die Geschichte über die vermutete Reise der zierlichen grauen Katze erweckt immer mehr Aufmerksamkeit und wurde inzwischen fast 7000-mal geteilt.

Eine Katze auf Abenteuer-Tour? Oder steckt hinter der GPS-Spur etwas anderes? Viele Kommentatoren auf Facebook vermuten eine Straftat. „Es sieht so aus, als hätte jemand die Katze bewusst mitgenommen“, schreibt eine Nutzerin. Ebenso könne es sein, dass „Coco“ unbemerkt in einem Wagen mitgefahren sei, vermuten andere.

Dass die Katze den Sender verloren hat und das GPS-Gerät ohne Tier durch das Land fährt, hält der Halter für unwahrscheinlich, sagt er. „Coco“ habe das Halsband zwar schon einmal verloren, als es neu war, doch inzwischen sei die Größe gut eingestellt.

Suche nach Katze „Coco“ läuft auf Hochtouren

Am Tag nach den Verschwinden soll die Katze „Coco“ weitergereist sein – bis in das von Hamburg etwa 60 Kilometer entfernte Grambek. Noch vormittags gab es ein GPS-Signal vom Schlosshof Grambek. Dann sei der Akku leer gewesen, vermutet der Besitzer: Inzwischen sendet das Gerät kein Signal mehr.

Die Suche geht weiter: In Grambek haben Helfer Plakate aufgehängt, damit so viele Menschen wie möglich von der vermissten Katze erfahren. Auch Feuerwehr, Tierheim und das Rathaus in Grambek seien informiert, so der Besitzer.

Die Katze Coco wird seit mehreren Tagen vermisst – und wurde zuletzt in Grambek geortet.

Der Mann sagt, er sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft vieler Katzenfreunde und hofft, „Coco“ schnell wieder zu finden: „Sobald ich ein Lebenszeichen habe, fahre ich in den Norden – aber im Moment macht es leider wenig Sinn.“ (sk)