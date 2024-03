Kassenärzte drehen den Geldhahn zu: Stehen diese Notfallpraxen vor dem Aus?

2022 ging es als bundesweites Vorzeigeprojekt an den Start: das integrierte Notfallzentrum (INZ) am Marienkrankenhaus in Hohenfelde. Damals entstand es in Zusammenarbeit mit Hamburgs Kassenärzten. Doch die Kassenärztlichen Vereinigung (KVH) will ihre Notfallpraxis an dem Standort nun schließen. Stehen künftig auch andere Hamburger Notfallpraxen vor dem Aus?

Hamburgs Kassenärztliche Vereinigung dreht den Geldhahn zu: Wie die Vertretersammlung (VV) der KVH am Donnerstag beschloss, wird die KVH ihre Notfallpraxis am Katholischen Marienkrankenhaus zum 30. Juni 2024 schließen. Auch die Notfallpraxis am St. Adolf-Stift in Reinbek steht vor dem Aus: Dort endet zum 31. Dezember 2024 der Vertrag mit der KVH. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Kassenärzte schließen Notfallpraxis am Marienkrankenhaus

Das INZ am Marienkrankenhaus war bei seiner Eröffnung im Juni 2022 ein wahres Zukunftsmodell für Notfallaufnahmen in Krankenhäusern: Mithilfe einer Software wird im INZ noch am Empfangstresen anhand gezielter Fragen ermittelt, ob ein Patient als Notfall im Krankenhaus oder ambulant in der Notfallpraxis behandelt werden soll. So soll überfüllten Notfallaufnahmen entgegengewirkt werden – und das erfolgreich: Wie die KVH berichtet, wurden durch die Software mehr Patienten in die ambulante Versorgung vermittelt, als wenn das Krankenhaus darüber selbst entscheidet.

Und trotzdem: Tagsüber seien im Durchschnitt nur zwei bis drei Patienten pro Stunde in der Notfallpraxis vorstellig, nachts gelegentlich nicht mal einer – damit sei die Praxis „höchst defizitär“, wie die KVH erklärt. Mit Blick auf den Fachkräftemangel und dem „Wirtschaftlichkeitsgebot“ müsse die KVH ihre begrenzten personellen Ressourcen effizient einsetzen – damit ist das Ausscheiden der Kassenärzte am INZ besiegelt.

Marienkrankenhaus plant, das INZ zu erhalten

Das Ende des INZ bedeutet das aber noch nicht: „Wir sind von dem Erfolg und der Notwendigkeit dieses Versorgungsansatzes so überzeugt, dass wir das Versorgungsangebot des INZ in einer modifizierten Form erhalten und weiterentwickeln wollen“, sagt Michael Wünning, Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus. Dafür soll unter anderem die ärztliche Versorgung verstärkt werden. Auch soll das INZ noch besser mit den bestehenden Krankenhausstationen verknüpft werden.