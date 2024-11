Kann das klappen? Diese Bilder sollen den Kiez sicherer machen

Gewaltprävention auf dem Kiez: Gelbe Piktogramme sind nun auf der Straße auf der Hamburger Party-Meile zu finden. Sie sollen an das Waffen- und das Glasflaschenverbot erinnern – und auch für Partygänger sichtbar sein, die den Blick nach unten (etwa auf ihr Smartphone) gerichtet haben.

An zehn Zugängen zum Kiez weisen nun gelbe Piktogramme am Boden auf das Glasflaschenverbot am Wochenende hin. Neben den Bildsymbolen mit einer durchgestrichenen Glasflasche sind jeweils ebenso große Piktogramme mit einem durchgestrichenen Messer sichtbar.

Mehr Sichtbarkeit für die Waffenverbotszone

„Wir erhoffen uns dadurch mehr Sichtbarkeit für das Thema Glasflaschenverbot und Waffenverbotszone“, sagte Sebastian Krause, Leiter der Davidwache in Hamburg. „Das Glasflaschenverbot gilt am Wochenende von 22 bis 6 Uhr, das Waffenverbot rund um die Uhr“, berichtete Krause weiter.

Seinen Angaben zufolge gibt es auf dem Kiez viele Straftaten, die mit Glasflaschen begangen werden. Sie seien schnell greifbare Tatwaffen, die einfach herumstünden. „Das Verletzungsbild ist erheblich, wenn Glasflaschen eingesetzt werden.“ Bei Gesprächen mit Bürgern sei festgestellt worden, dass die bisherigen Schilder oft übersehen wurden. (dpa/mp)